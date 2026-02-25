España se queda fuera de LEAP, el nuevo proyecto de los líderes de Europa para desarrollar drones y misiles “avanzados y de bajo coste”

Los ministros de Defensa de Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia sellaron en Cracovia (Gobierno de Polonia)

Hace varios días se produjo la firma del nuevo programa LEAP (Efectores de Bajo Costo y Plataformas Autónomas), marcada por la ausencia de España. El pasado 20 de febrero, los ministros de Defensa de Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia sellaron en Cracovia un acuerdo que impulsa el desarrollo conjunto de drones y misiles inteligentes a bajo coste, dejando fuera a otros socios tradicionales del continente, especialmente España, que está presente en otros proyectos relevantes.

La reunión, que contó con la presencia de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, evidencia un cambio de ritmo en la industria militar europea, según el Ministerio de Defensa polaco. Los países del denominado Grupo E5 reafirmaron “sus relaciones de alianza y la voluntad de continuar como grupo” para “apoyarse mutuamente, impulsar la cooperación militar e industrial de defensa y cumplir los compromisos asumidos en La Haya, incluido el alcance del 5% del gasto en defensa”.

Según el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, la prioridad es “ser lo suficientemente fuertes para que nadie piense en atacar a los países de la Unión Europea, incluido el grupo E5”. El acuerdo se basa en un esfuerzo coordinado por elevar la capacidad militar colectiva y avanzar hacia una industria de defensa europea más autónoma.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

El acuerdo LEAP: drones y misiles de bajo coste

El eje central del encuentro fue la creación de LEAP, una iniciativa estratégica destinada a “desarrollar sistemas de armas modernos, escalables y rentables para responder al carácter cambiante de los conflictos armados actuales”, según la declaración conjunta difundida tras la reunión. El compromiso incluye la cooperación en el desarrollo de capacidades de ataque con drones, la producción compartida de misiles equipados con inteligencia artificial y la adquisición conjunta de dispositivos de nueva generación.

El acuerdo también contempla un aumento real de la capacidad de producción de la industria europea de defensa, con el objetivo de lograr “plazos de entrega más cortos, mayor estandarización y precios más bajos en categorías clave de armamento”. La declaración final se centra en la necesidad de un reparto justo de cargas entre los aliados y la importancia de que cada país asuma mayores responsabilidades en el marco de la OTAN y la Unión Europea.

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia (EMAD)

Ucrania y las nuevas prioridades de seguridad

La reunión también abordó la crisis en Ucrania y la adaptación de las fuerzas armadas europeas a los desafíos derivados de la guerra. El apoyo “militar, político e industrial” a Ucrania fue definido como “requisito para la paz duradera y justa en Europa”. El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, participó de forma remota en el segmento dedicado a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

La declaración conjunta incide en que la OTAN “sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva” y apunta a un reforzamiento de la preparación y el alcance de las fuerzas disponibles en Europa. Los países firmantes subrayan la importancia de la infraestructura logística, como la ciudad polaca de Rzeszów, clave en el apoyo a Ucrania.