El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Gol de Vinícius para el 2-1 REUTERS/Violeta Santos Moura

El Real Madrid cerró la primera parte con una ventaja global en el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, tras alcanzar el descanso con un empate 1-1. Rafa Silva abrió el marcador para el conjunto portugués con un gol en los primeros minutos, aprovechando un inicio errático de los locales, pero Aurelien Tchouaméni empató dos minutos después. A partir de ese momento, el Madrid mejoró su desempeño y logró activar a Vinícius, Valverde y Güler en el frente de ataque, generando las ocasiones más claras.

Instantes después, un gol del futbolista turco fue anulado por fuera de juego de Gonzalo García. El conjunto madrileño mantenía la ventaja obtenida en la ida (0-1) tras una primera mitad abierta en la que ambos equipos dispusieron de oportunidades para adelantarse en el marcador.

La segunda parte se desarrolló con un ritmo más pausado, en la que el Real Madrid se mostró más cómodo en la posesión tras el repliegue del conjunto luso. A pesar de esa dinámica, los visitantes dispusieron de varias oportunidades que no lograron concretar.

El equipo merengue también generó peligro y disipó la inquietud provocada por la lesión de Raúl Asencio con el gol de Vinícius, que estableció el 2-1 y sentenció la eliminatoria.

(en desarrollo)