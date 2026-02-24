Un jubilado, de 70 años, atrapado tras ‘picotear’ varios quesos de un supermercado: los daños ascienden a cientos de euros

Un jubilado, de 70 años, detenido tras “picotear” varios quesos de un supermercado (Canva)

Un hombre de 70 años ha sido descubierto mientras picoteaba un queso en un supermercado de Pavía (Italia). Esta acción originó pérdidas acumuladas que ascienden a varios cientos de euros, según han podido calcular los trabajadores del establecimiento. Al parecer, el jubilado se pasaba todas las mañanas por la sección de lácteos para llevarse un poco de queso a la boca gratis.

El caso llamó la atención de los empleados del establecimiento, ya que casi todos los días se encontraban diferentes quesos mordisqueados, tal y como ha informado Il mattino di Padova. Después de días siguiéndole el rastro, descubrieron al culpable: un jubilado de pelo blanco, gafas oscuras y gorra.

Concretamente, el hombre escogía Parmigiano, Grana Padano y otros quesos duros con un valor de entre 10 y 15 euros por artículo. Por lo que la deuda habría ascendido a varios cientos de euros, tras una actividad repetida durante semanas.

Solo mordía la punta y después lo devolvía

Los empleados detectaron el patrón tras encontrar de forma recurrente trozos de queso abiertos y con marcas evidentes de mordiscos. El descubrimiento los obligó a desecharlos por motivos de higiene. Las pérdidas continuas de sus productos hicieron que la gerencia del supermercado decidiera implementar un sistema especial de vigilancia, apoyado por personal vestido de civil, con el fin de identificar al responsable de los daños.

La vigilancia culminó hace pocos días cuando el hombre fue descubierto in fraganti mientras degustaba un nuevo trozo de queso en la sección de lácteos. No obstante, solo mordía la punta de cada porción y luego la devolvía con el resto a los estantes refrigerados.

Cuando fue descubierto, el hombre no se resistió y accedió a pagar por primera vez lo que debía: tan solo 15 euros del producto consumido. Y es que al no tener pruebas de que las acciones anteriores fuesen suyas, no pudieron exigirle más dinero. Además, hasta ese momento, su conducta había pasado totalmente inadvertida para el resto de clientes, lo que dificultó aún más su identificación.

Las pérdidas fueron diferentes en cada visita, pues en algunos casos, el protagonista llegó a consumir más de 300 gramos en una sola visita, siempre seleccionando la parte más exquisita del producto: la punta. Las autoridades locales no han presentado cargos adicionales, limitándose a la sanción del importe pagado por el jubilado en su última incursión.

Beneficios de comer parmesano

El queso parmesano es un alimento nutritivo y versátil, adecuado para personas de todas las edades, incluidas mujeres embarazadas. Destaca por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales, además de ser bien tolerado por quienes presentan intolerancia a la lactosa, especialmente cuando está maduro, según la información de Montecoppe.

Una de sus principales ventajas es su aporte de calcio: 50 gramos de parmesano cubren cerca de la mitad de la necesidad diaria de un adulto, lo que contribuye al fortalecimiento de los huesos y a la prevención de fracturas y osteoporosis. También aporta vitaminas A, B2, B6, B12, zinc y hierro, nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y ayudan a la formación de anticuerpos.

Igualmente, el parmesano contiene péptidos y ácido linoleico conjugado (CLA), asociados con la reducción de la presión arterial, el control del apetito y posibles beneficios en enfermedades cardiovasculares y diabetes. Por su alto valor energético y proteico, resulta recomendable para deportistas y personas activas. Los expertos aconsejan consumirlo dos o tres veces por semana, pero con un ajuste adecuado a las necesidades calóricas individuales.