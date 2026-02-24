Hallan más de 10.000 monedas etruscas y romanas en un antiguo santuario en Italia: tenían una función ritual y de ofrenda

Monedas etruscas y romanas encontradas en el santuario de Bagno Grande, en San Casciano dei Bagni. (Ministerio della Cultura)

Los trabajos arqueológicos realizados desde 2019 en el antiguo santuario de Bagno Grande, en la localidad italiana de San Casciano dei Bagni, han abierto una ventana de conocimiento a las civilizaciones que poblaron esta región hace siglos.

Los hallazgos, llevados a cabo por un equipo compuesto por más de 170 estudiantes e investigadores internacionales —a través de un esfuerzo coordinado por el Ministerio de Cultura de Italia, el Ayuntamiento de San Casciano y la Universidad para Extranjeros de Siena—, incluyen estatuas de bronce de gran calidad (deidades sanadoras, serpientes...), inscripciones bilingües etrusco-latinos y una enorme cantidad de monedas que fueron objeto de ofrendas.

Este descubrimiento numismático, que agrupa más de 10.000 monedas etruscas y romanas, revela un ritual que permaneció vigente durante siglos: las ofrendas eran una petición de salud al sumergirlas en las aguas termales de la piscina sagrada.

Santuario de Bagno Grande, en San Casciano dei Bagni (Italia). (Ministerio della Cultura)

¿Qué función tenían estas monedas etruscas y romanas?

El santuario de Bagno Grande, construido alrededor de un manantial termal natural, fue probablemente canalizado y monumentalizado en la época etrusca, entre los siglos III y II a. C. Cuando el territorio pasó a formar parte de los romanos, se produjo una reorganización arquitectónica del complejo, construyéndose una gran piscina rectangular y definiéndose espacios porticados y zonas de ofrendas.

El enclave, por tanto, constituía un espacio terapéutico en el que las monedas tenían una importante finalidad votiva. La mayoría de estos objetos numismáticos son de bronce y su cronología abarca desde la época republicana hasta el siglo III d. C. Según apunta el Ministerio della Cultura, se vincula “la donación por las propiedades terapéuticas de las aguas termales con las prácticas adivinatorias que sin duda debieron ser fundamentales en el santuario”.

El portal italiano especializado en arte y arqueología Stile Arte, basándose en los trabajos de los profesores de la Universidad de Salerno Giacomo Pardini y Federico Carbone, señala que el estudio de estas monedas pueden aportar mucho conocimiento sobre la sociedad vinculada a esta práctica. En primer lugar, el hecho de que la mayoría de las ofrendas sean de baja denominación revelan que el santuario era frecuentado por una comunidad numerosa y socialmente diversa, siendo una práctica generalizada y accesible.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

En segundo lugar, su distribución estratigráfica es un indicio de que no se trata de una acumulación aleatoria, sino un gesto repetido a lo largo de los siglos y con una clara intención de ofrenda y ritual. El contexto sería, en definitiva, de petición de sanación o de gesto de agradecimiento.

Así, aunque puede ser que hubiese momentos colectivos en los que se depositasen más monedas, por ejemplo durante festividades, la cantidad sugiere que era una actividad diaria. Además, se ha podido observar que las romanas son mucho más numerosas, con una concentración significativa entre los siglos I a. C. y III d. C.

Este martes 24 de febrero, tiene lugar una jornada de estudio en el Instituto Italiano de Numismática para tratar este asunto: Ofrendas Numinosas en el Santuario Etrusco-Romano del Bagno Grande en San Casciano dei Bagni, promovida por Renata Cantilena y Giacomo Pardini, con el objetivo de analizar la importancia del descubrimiento hallado en este yacimiento.