Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Robert Lewandowski. REUTERS/David W Cerny

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a dos años de prisión a C.S. por apropiación indebida y administración desleal tras quedarse con tres millones de euros durante la venta de un chalé de lujo en Mallorca al futbolista del Barça, Robert Lewandowski.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda y ya firme, impone además una multa de un año, a razón de cuatro euros diarios, y establece que la procesada deberá indemnizar a los antiguos propietarios del inmueble con 1.625.000 euros.

Según el fallo judicial, C.S., administradora única de la sociedad Archipassion S.L. y titular del 25% de las participaciones sociales, gestionó la venta de un chalé ubicado en una exclusiva urbanización de Santa Ponsa, Mallorca. El inmueble fue adquirido por el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

Durante la operación, la acusada abrió una cuenta bancaria a nombre de la sociedad mercantil, en la que ingresó 3.515.666 euros procedentes de la venta. Posteriormente, realizó diversos movimientos bancarios con los que traspasó parte de esos fondos a su patrimonio personal sin justificación, dejando finalmente en la cuenta un saldo de poco más de 400.000 euros cuando cesó en su cargo de administradora.

El reconocimiento de los hechos en el juicio

Según la sentencia que se ha dictado “in vocce” la procesada deberá pagar 1.625.000 euros a M.H.V. y K.D.H. los socios del 50% de Archipassion S.L. que desconocían la existencia de dicha cuenta, por lo que fue abierta sin su conocimiento ni consentimiento.

Finalmente, el Tribunal ha acordado la suspensión de las penas de prisión con la condición de que no vuelva cometer un nuevo delito y afronte el pago de la responsabilidad civil, dado que la acusada no tiene antecedentes penales y la pena no supera los dos años de prisión.

La sentencia es firme, las partes personadas en el procedimiento ya han avanzado que no recurrirán la decisión.