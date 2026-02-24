España

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

La empresaria deberá indemnizar con 1,6 millones de euros a los antiguos propietarios del inmueble de lujo ubicado Santa Ponsa

Guardar
Robert Lewandowski. REUTERS/David W Cerny
Robert Lewandowski. REUTERS/David W Cerny

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a dos años de prisión a C.S. por apropiación indebida y administración desleal tras quedarse con tres millones de euros durante la venta de un chalé de lujo en Mallorca al futbolista del Barça, Robert Lewandowski.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda y ya firme, impone además una multa de un año, a razón de cuatro euros diarios, y establece que la procesada deberá indemnizar a los antiguos propietarios del inmueble con 1.625.000 euros.

Según el fallo judicial, C.S., administradora única de la sociedad Archipassion S.L. y titular del 25% de las participaciones sociales, gestionó la venta de un chalé ubicado en una exclusiva urbanización de Santa Ponsa, Mallorca. El inmueble fue adquirido por el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski marca cinco goles en 9 minutos | Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

Durante la operación, la acusada abrió una cuenta bancaria a nombre de la sociedad mercantil, en la que ingresó 3.515.666 euros procedentes de la venta. Posteriormente, realizó diversos movimientos bancarios con los que traspasó parte de esos fondos a su patrimonio personal sin justificación, dejando finalmente en la cuenta un saldo de poco más de 400.000 euros cuando cesó en su cargo de administradora.

El reconocimiento de los hechos en el juicio

Según la sentencia que se ha dictado “in vocce” la procesada deberá pagar 1.625.000 euros a M.H.V. y K.D.H. los socios del 50% de Archipassion S.L. que desconocían la existencia de dicha cuenta, por lo que fue abierta sin su conocimiento ni consentimiento.

Finalmente, el Tribunal ha acordado la suspensión de las penas de prisión con la condición de que no vuelva cometer un nuevo delito y afronte el pago de la responsabilidad civil, dado que la acusada no tiene antecedentes penales y la pena no supera los dos años de prisión.

La sentencia es firme, las partes personadas en el procedimiento ya han avanzado que no recurrirán la decisión.

Temas Relacionados

Robert LewandowskiSentenciasSentencias EspañaJuiciosJusticiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La mejor aspiradora de mano para casa y coche en 2026

Te ayudamos a elegir la mejor aspiradora de mano de 2026 para casa o coche, que cumpla con tus necesidades y con buena relación calidad-precio

La mejor aspiradora de mano

El Gobierno británico aprueba la publicación de los archivos confidenciales del expríncipe Andrés tras su detención

Desde la Cámara de los Comunes, se ha debatido para que se publiquen los documentos oficiales del nombramiento de Andrés de Inglaterra como enviado comercial

El Gobierno británico aprueba la

Belén Rueda se abre como nunca sobre la muerte de su hija María a los 11 meses: “Hablo de hace 28 años, a lo mejor hoy seguiría viva”

La actriz ha relatado cómo vivió la dura pérdida por la cardiopatía congénita de su hija y cómo lucha para que vaya en aumento la investigación médica

Belén Rueda se abre como

El Gobierno aprueba la primera estrategia para prevenir y combatir la soledad no deseada

Plantea medidas como fortalecer la detección temprana en los entornos educativo, sanitario y social, y facilitar el acceso a actividades culturales con servicios de acompañamiento

El Gobierno aprueba la primera

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

El consejero de Turismo advierte de pérdidas en torno a los 190 millones de euros y reclama certezas al Gobierno central ante la incertidumbre del sector

Andalucía prevé una caída de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres detenidos por llevarse entrecot,

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

ECONOMÍA

Andalucía prevé una caída de

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”