España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de este domingo 22 de febrero celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 22 de febrero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 8, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas gominolas japonesas de Hello Kitty por riesgo de asfixia y piden que no se consuman

Se han disctribuído en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, pero no se descarta en el resto de comunidades autónomas

Alerta alimentaria: ordenan la retirada

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Según el último informe de UGT, la brecha salarial en España se situó en 2023 en el 15,74%, con una diferencia entre el salario de hombres y mujeres de alrededor de 4.800 euros anuales

La brecha salarial disminuye, pero

Números ganadores de Super ONCE: Sorteo 3 del domingo 22 de febrero de 2026

Conozca aquí la combinación ganadora de las 14:00 horas y averigüe si es uno de los nuevos millonarios

Números ganadores de Super ONCE:

Manuel Carrasco, elegido Hijo Predilecto de Andalucía: de su familia junto a la periodista Almudena Navalón a sus negocios millonarios

Juanma Moreno ha anunciado este domingo que el cantante onubense será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero

Manuel Carrasco, elegido Hijo Predilecto

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 2 del 22 febrero de 2026

Como cada domingo, aquí están las cifras sorteadas en la segunda jugada diaria

Super ONCE: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

ECONOMÍA

La brecha salarial disminuye, pero

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones