España

Embalses en España: así están las reservas de agua este domingo 22 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este domingo 22 de febrero sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 82,49 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial apunta que el almacenamiento de agua subió en comparación con los últimos siete días.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: domingo 22 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.229 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,49 %.

Variación de hace una semana: 2.888 hm3.

Variación porcentual semanal: 5,15 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.490 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 57,97 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 82,49 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 82,36%.

Aragón: 80,63%.

Asturias: 91,89%.

C. Valenciana: 50,26%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 66,12%.

Castilla-La Mancha: 65,81%.

Cataluña: 88,46%.

Comunidad de Castilla y León: 82,23%.

Extremadura: 91,42%.

Galicia: 93,11%.

Murcia: 31,76%.

Navarra: 86,95%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

