Una quesería artesanal de Lleida pasa de evitar el cierre a recibir premios internacionales

Tras superar una situación límite que casi ha obligado al cierre de su actividad, la quesería artesana Quesos Camps, situada en el municipio de Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell, Lleida), ha estrenado un nuevo obrador en el polígono industrial de la localidad.

Esta instalación, el resultado de un proceso marcado por obstáculos urbanísticos, permite a la empresa producir semanalmente 400 kilos de quesos de cabra, oveja y vaca, elaborados a partir de la recepción de 2.500 litros de leche y distribuidos en toda Cataluña. El caso de Quesos Camps ilustra la resistencia del sector quesero artesanal catalán frente a los desafíos ambientales y administrativos.

La problemática que ha marcado los últimos años para la empresa tiene su origen en el intento fallido de construir una nueva nave, bloqueada por las exigencias administrativas. Hace tres años, la quesería ha estado al borde de cesar su producción por las dificultades urbanísticas, tal como ha relatado a SEGRE Robert Camps, responsable del proyecto.

Ha reconocido que el replanteamiento del negocio ha surgido como consecuencia de la complejidad burocrática para crear una nave desde cero y adecuar en su interior un obrador industrial. La evolución positiva de la marca, unida al esfuerzo inversor y a la persistencia, ha propiciado que Quesos Camps pueda inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones el pasado 2 de febrero.

Desde hace solo una semana, el obrador ha iniciado la producción de las primeras piezas en un espacio que ha duplicado su superficie, pasando de 150 a 300 metros cuadrados, lo que ha supuesto una mejora sustancial en condiciones de trabajo y almacenamiento.

Consolidación y retos del sector artesanal

El crecimiento en amplitud y la disponibilidad de cámaras frigoríficas de mayor capacidad han proporcionado a la empresa mayor comodidad en su operativa diaria. Sin embargo, el objetivo inmediato no es aumentar la cantidad de producto elaborado, sino mantener los volúmenes y reforzar la calidad.

Así lo ha asegurado Camps, quien afirma: “La intención es mantener la producción y mejorar la calidad de lo que estábamos haciendo hasta ahora”, según declaraciones recogidas por SEGRE. Actualmente, la quesería cuenta con un catálogo de 16 variedades de quesos, principalmente a base de leche de cabra y de oveja, aunque también incorpora productos con leche de vaca.

El responsable de Quesos Camps también ha reflexionado sobre la percepción del quesero artesano en Cataluña, subrayando que tradicionalmente se ha vinculado la producción artesanal al perfil de personas “hippies o neorrurales”. Según ha detallado a SEGRE, este encasillamiento ha sido superado en los últimos años gracias a diversas acciones de promoción, que han posicionado al sector como referente en calidad y proximidad.

Si bien el origen de la quesería radica en el Pirineo, actualmente el mapa catalán cuenta con productores distribuidos en toda la comunidad autónoma. En este contexto, Camps ha impulsado desde hace una década una feria de quesos en Palau d’Anglesola destinada a reforzar la visibilidad de los artesanos no pirenaicos. El evento, que requiere que los expositores elaboren quesos fuera del Pirineo, suma cada año nuevos participantes, evidenciando el dinamismo del sector artesano en otras comarcas.

Materia prima y posicionamiento internacional

A pesar de la consolidación del sector, la materia prima está condicionando la viabilidad de muchas queserías. Según ha explicado Camps, en Cataluña la falta de leche suficiente para abastecer toda la demanda se ha convertido en un factor limitante.

La situación deriva de las dificultades económicas por las que atraviesan las explotaciones lecheras, especialmente las de cabras, lo que incrementa la presión competitiva con respecto a otros mercados próximos, como el francés.

El esfuerzo y la calidad de Quesos Camps han recibido el reconocimiento más allá del ámbito regional. Varios de sus productos han sido presentados a concursos internacionales, como los World Cheese Awards, donde los atados y el queso azul de la empresa han destacado entre las 16 variedades y han recibido galardones.