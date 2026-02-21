España

Este es el país de Europa donde multan con más de 100 euros a los conductores que llevan la matrícula sucia

Las leyes locales de Rumanía castigan económicamente aquellos coches cuyas matrículas sean ilegibles

Antes de coger el coche, siempre que hay que hacer unas cuantas comprobaciones del estado del mismo por seguridad. También para evitar rascarnos el bolsillo. En Rumanía, es necesario comprobar el estado de la matrícula antes de circular, porque pueden sancionar económicamente al propietario del vehículo si su identificación no se ve correctamente.

Según establece el Código de Circulación rumano, los conductores están obligados a comprobar las placas o números de matrícula del vehículo, tractor agrícola o forestal y del remolque. Esto se hizo con el fin de por la seguridad vial de todos los coches que circulan por la vía pública.

Más de 100 euros de multa por llevar la matrícula sucia

La cifra económica que establece el Código de Circulación rumano para sancionar a aquellas personas que circulen con una matrícula de coche ilegible abarca desde los 80 euros (405 lei, la moneda rumana) hasta los 120 euros (unos 608 lei). Eso sí, no solo Rumanía multa por la ilegibilidad de la matrícula. En España también existe sanción por el mismo motivo

¿A cuánto asciende la multa por la ilegibilidad de la matrícula del coche en España?

En España, la regulación sobre el estado y visibilidad de las matrículas se encuentra en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El artículo 10 establece que el conductor tiene la obligación de asegurarse de que las placas de matrícula sean perfectamente legibles y no estén cubiertas por elementos que dificulten su identificación.

El artículo 76 de la misma ley detalla las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. La normativa considera infracción grave cuando la matrícula no se encuentra en su ubicación correspondiente, está doblada o presenta suciedad que dificulta su visualización. La multa por este tipo de infracción puede alcanzar los 200 euros.

Hay otro de situaciones que contempla la ley donde la infracción, y por ende, las sanciones, empeoran considerablemente. Cuando se detecta que la matrícula ha sido manipulada o alterada deliberadamente, la sanción puede llegar hasta los 6.000 euros y supone, además, la retirada de 6 puntos del permiso de conducir. En los casos más graves, la manipulación puede derivar en un proceso penal por falsificación de documento público. Esta infracción, tipificada como delito, puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 años y una multa adicional, cuya duración puede oscilar entre 6 y 24 meses, según la gravedad y las circunstancias del caso.

