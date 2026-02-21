España

El método que utilizan los ingenieros para reducir la sobrecarga mental y la saturación

Consiste en trabajar por parejas, diferenciando los roles y las tareas para tener un resultado final más eficiente

El método que utilizan los ingenieros para reducir la sobrecarga mental y la saturación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día damos más importancia a la salud mental, somos más conscientes de lo que significa y sobre todo, la sufrimos día a día. Además de en nuestra vida diaria, influye en el trabajo cuando hay periodos de sobrecarga mental que impiden concentrarse sobre la tarea. Pero un método, que utilizan los ingenieros, puede ayudar a mejorar superar esas fases de crisis. Su palabra, es un anglicismo: pair programming. Consiste en realizar tareas en parejas, aunque con un método que ayuda a diferencial roles, especializar tareas, y sobre todo, evitar la saturación.

Este método fue incluido como forma de trabajo ágil incluido en el Extreme Programming (XP), una metodología enfocada en el trabajo grupal, creada por el ingeniero de software estadounidense Kent Beck en los 90. Lo explica Alice Boys, doctora en Psicología, en uno de sus artículos de Psychology Today.

Esta forma de trabajo incide en el trabajo por parejas. Y aquí es donde entra en juego el pair programming. No se trata de que dos personas se pongan a trabajar en conjunto como si nada, si no organizarse, delimitar roles y tener un objetivo común realizando diferentes tareas.

Grupos de empleados de oficina charlan y observan a una pareja de colegas que comparte café aparte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el método para trabajar y evitar la sobrecarga mental?

Este método diferencia dos roles claros: el cerebro y el cuerpo. Es decir, uno piensa y dirige y otro ejecuta. Por poner un ejemplo, cuando se redacta cualquier texto, una persona dicta el contenido y la otra la escribe tal y como se lo dicen. En otro contexto, en la cocina. Uno dice la receta y otro cocina. En el método, al cerebro se le denomina como navegante, y al cuerpo ejecutor, como conductor. A veces, el navegante puede realizar comentarios recordando el pasado para mejorar y ajustar el resultado final paso a paso. Aunque la tarea la pueda realizar uno, dos personas pueden llegar a optimizar el resultado, y sobre todo, evitar la saturación y sobrecarga mental al limitar el radio de acción de cada uno.

El pair programming se ha demostrado que funciona de forma eficiente en la industria de la ingeniería de software, según Boys. La doctora asegura que potencia la concentración y dificulta que surjan distracciones, detecta y corrige errores de forma más temprana y combina habilidades y perspectivas distintas que enriquecen el resultado final. Además, como se hace en el momento, la presencialidad de las parejas posibilita el diálogo para encontrar soluciones instantáneas sin perder el tiempo.

El trastorno por la sobrecarga mental en el trabajo y no poder desconectar ya tiene nombre: sisifemia

¿Se puede sustituir a una persona por la IA en este método?

Como todo, hay que tener en cuenta que el método no se puede realizar todo el tiempo porque requiere comunicación, y eso a la larga, agota la batería social y pierde su eficiencia si se prolonga o se aplica cuando no se debe. Boys recomienda utilizar este método en trabajos muy densos o cuando una persona se siente intimidada o asustada ante una tarea. También se puede implementar cuando se trata de aprender o transmitir conocimiento.

Por último, la doctora piensa que la IA puede llegar a sustituir a una de las parejas en este método, pero también condiciona su entrada al tipo de tarea que se vaya a realizar.

España-SaludSalud MentalAnsiedad

