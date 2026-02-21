Así son los registros de la policía en las residencias del expríncipe Andrés: “Levantamos las tablas del suelo”

El príncipe Andrés llegando a las dependencias policiales (AP Photo/Petr David Josek, File)

Las residencias vinculadas a Andrés Mountbatten-Windsor se han convertido en el epicentro de una amplia operación policial que se desarrolla bajo estrictos protocolos forenses. Tras su detención el pasado jueves, 19 de febrero, coincidiendo con su 66º cumpleaños, y su posterior puesta en libertad bajo investigación después de 11 horas de interrogatorio por sospecha de mala conducta en un cargo público, los agentes han activado nuevas líneas de indagación que incluyen registros exhaustivos en sus propiedades.

La Policía de Thames Valley confirmó que los registros se están llevando a cabo en Royal Lodge, la antigua mansión de 30 habitaciones situada en Windsor donde el hermano de Carlos III residió hasta hace poco más de dos semanas, momento en el que se trasladó a la finca Wood Farm, que también ha sido inspeccionada. Según han detallado las fuentes policiales a The Mirror, los trabajos se extenderán durante todo el fin de semana y podrían prolongarse hasta el lunes, 23 de febrero. Agentes uniformados y especialistas en búsqueda forense indagan en cada estancia siguiendo procedimientos que priorizan la preservación y documentación minuciosa de pruebas.

Agentes de la policía en las inmediaciones de Royal Lodge (REUTERS/Jaimi Joy)

En paralelo, el caso ha adquirido una dimensión institucional. De acuerdo con la información revelada por la prensa británica, el Gobierno británico está estudiando las posibles medidas relacionadas con la posición de Andrés en la línea de sucesión al trono. En otro frente, antiguos oficiales encargados de la protección cercana del expríncipe están siendo interrogados por detectives acerca de su relación con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Además, la Metropolitan Police informó que trabaja junto a autoridades de Estados Unidos para determinar si aeropuertos londinenses fueron utilizados para “facilitar la trata de personas y la explotación sexual” a través del avión privado de Epstein, conocido como ‘Lolita Express’.

Así están siendo los registros de la policía: “Una tarea titánica”

Los registros en Royal Lodge siguen un protocolo técnico que, según explican antiguos mandos policiales a The Mirror, puede implicar la retirada de tablas del suelo, la apertura de paneles de techo y el uso de cámaras de fibra óptica para inspeccionar espacios ocultos. El exinspector jefe detective de la Policía Metropolitana, David McKelvey, detalló el procedimiento de la siguiente manera: “Se dividirán en grupos con un líder de equipo que tendrá un libro de exhibiciones para registrar cada elemento, detallando cuándo y dónde se encontró para la continuidad de la evidencia".

“Si haces el trabajo correctamente, tendrás que desmontarlo, lo que implicará levantar tablas del suelo e insertar cámaras de fibra óptica en espacios cerrados”, ha detallado McKelvey. El volumen de documentación a analizar es considerable, algo que el exinspector jefe define como “una tarea titánica”. Varias fuerzas policiales del Reino Unido, entre ellas la de West Yorkshire, han confirmado a los medios británicos que revisan material vinculado a los archivos publicados en Estados Unidos en referencia al pedófilo estadounidense.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Mientras tanto, Andrés se habría refugiado en Wood Farm, una vivienda en la finca de Sandringham House, en Norfolk. En el exterior de la propiedad permanecían varios agentes de seguridad. El paradero de su exesposa, Sarah Ferguson, también ha generado especulaciones. No ha sido vista públicamente en casi cinco meses, desde que se conociera que mantuvo su amistad con Epstein pese a haber afirmado que había cortado vínculos. “He estado hablando con sus amigos. Parece estar muy mal. Les ha estado contando que está sufriendo mucho con su salud mental y cree que todos la persiguen”, aseguró una fuente cercana a The Mirror, agregando que “ella insiste en que quiere salir y volver a ganar dinero. No veo cómo lo va a lograr. Su marca es tóxica”.