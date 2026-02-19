España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once de hoy 19 de febrero, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 19 febrero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 02 06 07 08 10 20 30 33 44 50 59 63 66 70 71 74 76 78 81 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Empieza la floración de la mimosa, la especie invasora cuya expansión por España afecta a la biodiversidad y eleva el riesgo de incendios

Un estudio muestra que la pérdida de diversidad biológica en los bosques, impulsada por la expansión de especies exóticas, incrementa la vulnerabilidad frente al fuego y disminuye la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono

Empieza la floración de la

El precio de la luz en España para este 20 de febrero

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz

Un jubilado invierte 100.000 euros en una casa flotante y la tiene que vender por solo 2 euros: “Esperaba disfrutarla, esto es terrible”

David Blundell invirtió sus ahorros para pasar sus últimos años en el agua y ahora su sueño no será posible por una nueva regulación en Australia

Un jubilado invierte 100.000 euros

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

Certificados de comunidades judías, informes genealógicos y lazos familiares en España fueron reconocidos como pruebas suficientes por la Audiencia Provincial de Madrid

La Justicia concede la nacionalidad

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

11 personas están acusadas de fabricar estas embarcaciones para su uso en el negocio de la droga

El juicio contra las narcolanchas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid