Yolanda Díaz no irá a la presentación de ‘Un paso al frente’, la nueva alianza de partidos de izquierda

La actual cara visible de Sumar ha decidido no asistir al Círculo de Bellas Artes

Yolanda Díaz ha confirmado en una entrevista en La Sexta que no estará el sábado en el Círculo de Bellas Artes porque cree que “es el momento de las formaciones políticas”. La actual cara visible de Sumar ha decidido apartarse del foco de la nueva alianza de izquierdas, que presenta el nuevo proyecto bajo el lema ‘Un paso al frente’. Movimiento Sumar sigue señalando a la ministra de Trabajo como líder de cara a unas elecciones.

En paralelo, la tarde de este miércoles, Gabriel Rufián, de ERC, y Emilio Delgado, de Sumar, realizan un evento en Madrid para tratar la posibilidad de un frente común de izquierdas. Por el momento, el grupo que será presentado el sábado es un relevo de Sumar, con Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, mientras que el órdago lanzado por el portavoz en el Congreso de ERC no ha tenido el impacto esperado.

Yolanda Díaz tampoco participará este miércoles en la charla entre Delgado y Rufián. El portavoz de ERC ha indicado que no irá al acto del sábado debido a compromisos de agenda. Añadió que, de no ser por este motivo, sí estaría presente. Por tanto, por el momento ninguna de las propuestas termina de recoger a toda la izquierda del PSOE, pues Podemos tampoco se decanta por unirse a ninguna.

El coordinador federal de IU asegura que el liderazgo del nuevo proyecto de izquierdas lo ejercerá un rostro conocido o "una persona que la sociedad impulse desde abajo".

Yolanda Díaz ha confirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo que no asistirá ni al acto de Gabriel Rufián ni al evento de presentación de la refundación de Sumar. Hasta ahora, había evitado pronunciarse sobre su presencia en estas citas destinadas a impulsar la unidad de la izquierda, pero finalmente ha aclarado que no participará en ninguno de los dos encuentros.

Díaz ha explicado que considera relevante el encuentro impulsado por Rufián, señalando que la ciudadanía necesita tiempo para que las formaciones políticas tomen decisiones y generen nuevas expectativas entre el electorado progresista. No ha adelantado si se presentará como candidata en el nuevo proyecto político de Sumar. El sábado, los partidos integrados en el partido formalizarán su intención de concurrir juntos a las próximas elecciones generales bajo una nueva marca, dejando atrás esta denominación.

La propuesta de Rufián

Gabriel Rufián ha impulsado la idea de un nuevo frente de izquierdas plurinacional, con el objetivo de competir contra el bloque PP-Vox en las próximas elecciones generales. Su propuesta pretende frenar la dispersión del voto y unir fuerzas progresistas junto al PSOE, dando prioridad a la unidad frente a las diferencias ideológicas o de siglas.

No obstante, la iniciativa no ha recibido respaldo ni de Esquerra ni de otras formaciones relevantes. Desde ERC, Elisenda Alamany descartó la posibilidad de que el partido “se diluya en una sopa de marcas políticas”, y Oriol Junqueras ha mostrado también su reticencia, lo que refleja las diferencias existentes dentro de la formación. La estrategia de Rufián busca convencer señalando la urgencia que percibe ante el auge de la extrema derecha, pero es difícil reunir a las izquierdas.

