España

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 18 febrero

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este miércoles 18 de febrero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 18 de febrero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 4, 1, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

El Supremo obliga a una empresa del puerto de Santander a pagar 48.000 euros a un remolcador de barcos que trabajó 1.500 horas extra en un año

Durante el año 2022, llegó a sumar 3.276 horas. Ya fuera trabajando o de guardia, el tribunal señala que esas horas deben considerarse tiempo efectivo de trabajo

El Supremo obliga a una

Los 10 mejores aspiradores sin cable de 2026: Dyson, AEG, Samsung o Roborock

En esta comparativa de aspiradores sin cable, encontrarás el mejor modelo de 2026 y el que mejor se adapta a tus necesidades en casa

Los 10 mejores aspiradores sin

El ministro Marlaska asegura que “no había conocimiento” de la querella por agresión sexual o coacciones contra el DAO de la Policía Nacional

El alto cargo policial dimitió este martes tras ser denunciado por otra agente

El ministro Marlaska asegura que

Detienen a la expareja de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por quebrantar la orden de alejamiento

La madre y la hija fueron halladas con evidentes signos de violencia en su vivienda

Detienen a la expareja de

Por esto te sientes hinchado cada vez que tomas té o café, según una dietista

Un ingrediente que suele acompañar al desayuno podría estar relacionado con las molestias de todo el día

Por esto te sientes hinchado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a una

El Supremo obliga a una empresa del puerto de Santander a pagar 48.000 euros a un remolcador de barcos que trabajó 1.500 horas extra en un año

El ministro Marlaska asegura que “no había conocimiento” de la querella por agresión sexual o coacciones contra el DAO de la Policía Nacional

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Cómo cambió la Constitución de 1978 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: antecedente de la Policía Nacional y reforma en la Guardia Civil y Ejército

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo