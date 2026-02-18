España

Reino Unido refuerza la misión del ‘Campamento Viking’ en Noruega e ilumina el cielo con el lanzamiento de morteros

Según el Ministerio de Defensa británico, 1.500 militares se encuentran desplegados en el norte de Europa

Los Royal Marines realizan ejercicios
Los Royal Marines realizan ejercicios de mortero en el marco de una misión en el Ártico (Royal Navy)

El cielo del Ártico noruego se iluminó con fuego de mortero cuando los Royal Marines del Reino Unido llevaron a cabo intensos ejercicios militares en el Círculo Polar Ártico. Las tropas británicas, bajo el paraguas de la OTAN, se encuentran en el país nórdico para reforzar la presencia militar de la región y preparar a sus tropas. Según el Ministerio de Defensa británico, 1.500 militares se encuentran desplegados en el norte de Noruega, con el objetivo de proteger a las naciones nórdicas ante amenazas crecientes.

La Alianza Atlántica ha reafirmado su idea de defenderse del que consideren su principal enemigo, Rusia. El norte del continente se ha convertido en una de las principales zonas de disputa, lo que ha llevado a desarrollar más misiones en la región. Este ejercicio de Reino Unido forma parte de la preparación para el Cold Response 26, el mayor despliegue de la OTAN en el Ártico en 2026, donde 25.000 soldados procedentes de 14 países se entrenarán en el norte de Noruega y Finlandia

La reciente visita del Secretario de Defensa británico, John Healey, al ‘Campamento Viking’ en Øverbygd coincidió con el anuncio de un aumento en el contingente militar británico en la región. Tras este anuncio, los marines se desplazaron hasta las montañas cercanas a la aldea de Moen, a más de 320 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico, para llevar a cabo esta acción.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Lanzamientos de mortero de 81 mm

Los Royal Marines británicos han realizado lanzamientos de mortero de 81 mm en el Ártico noruego, disparando hasta 15 proyectiles por minuto a 800 km/h y cubriendo distancias de hasta 5,5 km. Este despliegue forma parte de los ejercicios de la OTAN para reforzar la defensa del flanco norte europeo.

Las maniobras, que tendrán lugar hasta el 19 de marzo, buscan evaluar la respuesta aliada ante posibles amenaza. Las tropas del 40.º y 45.º Comando, apoyadas por vehículos Viking y BV206, han perfeccionado su precisión operando a temperaturas cercanas a -20 ℃. El uso de vehículos todoterreno permite moverse con rapidez sobre la nieve, dificultando la localización por radares enemigos y garantizando el apoyo de fuego en primera línea.

El compromiso entre Reino Unido y Noruega se ha fortalecido, duplicando el número de tropas británicas en la región. Además, el ejercicio ‘Lion Protector’, previsto para septiembre de 2026, reforzará la protección de infraestructuras críticas y mejorará la coordinación militar aliada. De esta forma, este refuerzo en 2026 del Ártico no ha hecho más que empezar.

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones.

Estrategia frente a la amenaza rusa

El refuerzo de la presencia militar británica en el Ártico responde a la percepción de una amenaza creciente desde Rusia. El ministro de Defensa, John Healey, señaló que responde a un supuesto aumento de las demandas de defensa y la reactivación de antiguas bases militares rusas en la región.

Ante este contexto, la OTAN avanza en la preparación de la misión ‘Centinela Ártico’, que busca fortalecer la defensa colectiva en el Alto Norte y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles riesgos en la zona, consolidando así la cooperación entre aliados para proteger los intereses estratégicos de la región polar.

