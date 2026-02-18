España

Millones de seguidores no significa confianza: los españoles dan un notable a los médicos y suspenden a 'influencers' y políticos

Policías, militares, jueces o periodistas aprueban, mientras que los grupos religiosos suspenden

Los españoles ponen un notable
Los españoles ponen un notable a los médicos.

Si hubiera que elegir entre un mundo saturado de información, opiniones y discursos, los españoles lo tienen bastante claro. La confianza, aquella que se necesita tanto para gobernar, para crear comunidad o simplemente para seguir a alguien, se deposita en médicos y científicos, con una marcada diferencia entre los demás grupos profesionales. Así lo refleja la tercera parte del Estudio sobre Cultura Científica en España.

La encuesta, realizaba a base de llamadas a más de 4.000 personas de más de 18 años, afirma que los sanitarios lideran el ranking con una confianza de 8,4 sobre 10, mientras que los científicos obtienen un 8,3. En ambos casos, el 79% y el 77% de los encuestados, respectivamente, les otorgan puntuaciones entre el 8 y el 10.

Según el estudio, estas notas se deben a un sobre anclaje: la competencia técnica y ética. El 94% considera que los científicos son profesionales competentes; el 86% cree que “actúan de manera ética” y el 74% que “tienen en cuenta los intereses de la mayoría de la sociedad”. Además, el 78% los percibe como “objetivos e imparciales”.

Por su lado, complementa la parte alta de la encuesta los ingenieros (7,9), los profesores (7,7) y los profesores universitarios (7,5).

Un médico catalán, "héroe" por salvar la vida de una mujer en un aeropuerto chino.

Qué científicos dan más confianza

Pero dentro del propio colectivo científico, el estudio diferencia matices dependiendo de su lugar de trabajo. Los investigadores vinculados a hospitales son los que generan mayor confianza, con una media de 8,5 y un 81% de los que puntúa entre 8 y 10. Les siguen quienes trabajan en universidades (7,8) y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (7,6).

Con algo más de distancia aparecen los científicos de instituciones de defensa y seguridad (7,1), organismos estatales (6,6) y, ya con medias más moderadas, los de organizaciones ecologistas y empresas privadas (ambos 6,3). La figura del científico es, en general, confiable, aunque el entorno institucional “convalida o atenúa” ese crédito.

Científicos en hospital. (Imagen Ilustrativa
Científicos en hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos sobre 10 para los ‘influencers’

Entre los extremos se agrupan grupos de profesionales que aprueban sin llegar tener la confianza máxima de los habitantes. Como los policías (6,8), militares y jueces (6), que s sitúan en la zona media de la tabla. Más abajo, por encima del aprobado, aparecen los empresarios (5,7), ecologistas, deportistas profesionales y artistas (5,4), junto a los periodistas y funcionarios (5,3).

Ahora, el contraste se vuelve nítido en el extremo opuesto. Pueden que tengan millones de seguidores y sean los más activos en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, los influencers obtienen la puntuación más baja del ranking, con una media de 2. Los políticos los superan por poco (2,6) y los religiosos quedan también por debajo del aprobado (3,4). Cabe destacar que políticos e influencers, fueron puntuados con un “cero” por el 36% y 44%. respectivamente.

Influencers en España. (Europa Press)
Influencers en España. (Europa Press)

Esto se debe a la imagen social de los que están arriba. Los españoles definen a los científicos como inteligentes (89%), curiosos (85%), creativos (82%) y racionales (77%), mientras que solo el 30% de los encuestados los considera peligrosos y el 41% los percibe como despistados o prepotentes.

