España

Los embalses de agua se encuentran al 77,34 % de su capacidad este domingo 15 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 10,05 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Guardar
Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 77,34 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país subió en comparación con la última semana.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 15 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 43.341 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 77,34 %.

Variación de hace una semana: 5.634 hm3.

Variación porcentual semanal: 10,05 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.583 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,14 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 77,02%.

Aragón: 73,18%.

Asturias: 91,01%.

C. Valenciana: 47,19%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 62,44%.

Castilla-La Mancha: 60,12%.

Cataluña: 86,46%.

Comunidad de Castilla y León: 76,16%.

Extremadura: 86,95%.

Galicia: 90,31%.

Murcia: 31,08%.

Navarra: 73,11%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

El millonario presupuesto del Benidorm Fest 2026 aumenta en 1,2 millones de euros: ¿cuánto le cuesta a RTVE ahora que España no participa en Eurovisión?

La última entrega del festival no ha sido la más costosa de las cinco que ha celebrado RTVE, pero sí se ha encarecido con respecto a la edición de Melody

El millonario presupuesto del Benidorm

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El coste medio de la vivienda ha pasado de los 55.439 euros de 1995 a los 208.850 euros de 2025, un 276,70% más, mientras los salarios solo han subido un 101,45%

El interés de las hipotecas

La historia de Elena y la importancia del deporte en la lucha contra el cáncer infantil: “Por sus narices iba a llegar”

La Aceleradora del Hospital de La Paz permite a los niños con cáncer poder entrenar durante el tratamiento

La historia de Elena y

Por qué la prestación por hijo de 200 euros debe ser universal: “Nadie queda excluido por barreras burocráticas, falta de información o estigmatización”

La medida, que de momento solo es una propuesta, busca ayudar a las familias y reducir la pobreza infantil. Organizaciones sociales defienden su carácter universal, independientemente de las rentas

Por qué la prestación por

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El centro penitenciario de Zubieta tiene que estar operativo para el verano, pero el último contrato para poner alambre de seguridad y acondicionar algunas celdas ha quedado desierto

La nueva cárcel de Guipúzcoa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid