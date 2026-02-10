España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 10 de febrero, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 10 de febrero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 9, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

El Gobierno lanza una ley para limitar la gestión privada de hospitales públicos

El anteproyecto busca vetar “casos absolutamente obscenos” como el del Hospital de Torrejón

El Gobierno lanza una ley

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

La formación morada abre la puerta a la idea de crear un frente progresista más amplio, pero pide un mayor distanciamiento con la línea del Gobierno

Podemos se desmarca de la

Receta de ‘fish and chips’, un clásico de la cocina británica muy fácil de recrear en casa

Es todo un icono de la cocina callejera de las ciudades británicas, un delicioso plato combinado a base de pescado rebozado, patatas fritas y salsa tártara

Receta de ‘fish and chips’,

Vecinos de Madrid se organizan para evitar la venta de 17.000 viviendas en manos de fondos buitre: “Antes eran casas protegidas”

El Sindicato de Inquilinas denuncia que, entre estos inmuebles, se encuentran las 1.860 viviendas que el Gobierno de Ana Botella vendió a fondos como Blackstone por 68.000 euros

Vecinos de Madrid se organizan

Úrsula Corberó y Chino Darín... ¡YA SON PAPÁS!

La llegada del primer hijo de la pareja ha generado gran expectativa desde que Lorena Vázquez confirmó la noticia en televisión, tras varios meses de especulaciones y discreción absoluta sobre el embarazo y los detalles del nacimiento

Úrsula Corberó y Chino Darín...
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos se desmarca de la

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González votará en blanco en las generales por falta de “autocrítica” en el PSOE y “de proyecto” en el PP

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio