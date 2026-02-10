Precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 11 de febrero

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.
Por ello, estos son los precios en España hoy miércoles 11 de febrero del 2026. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de energía eléctrica.
Precio de la luz
- Día: miércoles 11 de febrero del 2026
- Precio medio: 4.23 euros por megavatio hora
- Precio más alto: 35.0 euros por megavatio hora
- Precio mínimo: -0.42 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este miércoles 11 de febrero, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.34 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.42 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.42 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de -0.32 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.58 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.44 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.75 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.05 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.44 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.25 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.18 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.2 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.38 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.36 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 3.33 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.