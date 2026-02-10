España

Precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 11 de febrero

Diariamente se actualiza el costo del servicio, junto con las horas específicas en las que se aplican las tarifas más altas y más bajas

Guardar
El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy miércoles 11 de febrero del 2026. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de energía eléctrica.

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: miércoles 11 de febrero del 2026
  • Precio medio: 4.23 euros por megavatio hora
  • Precio más alto: 35.0 euros por megavatio hora
  • Precio mínimo: -0.42 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 11 de febrero, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de -0.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.44 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.44 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.18 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.38 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.36 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 3.33 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoyÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 febrero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 2 de este martes 10 de febrero

Juegos Once dio a conocer la combinación obtenida a las 12:00 horas. Descubre si eres uno de los últimos afortunados

Comprobar Super ONCE: ganadores del

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

La Agencia Tributaria ha publicado en la página web del Ministerio los plazos de la campaña para que los contribuyentes consulten sus datos, alteren el borrador y soliciten atención telefónica o personal

Calendario de la Renta 2025-2026:

Super ONCE: resultados del Sorteo 1 HOY martes 10 de febrero del 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de las 10:00 horas, conócela aquí

Super ONCE: resultados del Sorteo

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Fuentes penitenciarias explican que la llamada se realizó en torno a las 6:30 de la mañana del 5 de febrero y acudieron el jefe de servicios acompañado de los servicios médicos y ya se lo encontraron muerto

Denuncian que un preso de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Denuncian que un preso de

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

ECONOMÍA

Calendario de la Renta 2025-2026:

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio