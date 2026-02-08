España

Condenan a la sanidad andaluza a pagar 69.000 euros a una paciente por los graves errores en el diagnóstico de una fractura

Los hechos ocurrieron en 2017, tras una caída doméstica de la mujer. El retraso en la cirugía y otros fallos le provocaron graves secuelas

Imagen de un quirófano. (Freepik)
Imagen de un quirófano. (Freepik)

Un juzgado de Málaga ha condenando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 69.235 euros a una paciente tras reconocer la negligencia médica en la atención prestada por parte del servicio de traumatología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, según ha informado la Asociación El Defensor del Paciente.

El fallo judicial ha estimado la demanda presentada por el abogado Damián Vázquez, colaborador de esta asociación, al considerar acreditada la existencia de mala praxis y un diagnóstico erróneo que agravó el estado de la afectada, de 57 años de edad.

Según consta en sentencia, la mujer acudió a urgencias tras una caída doméstica el 12 de junio de 2017, presentando dolor, tumefacción y movilidad limitada en el codo derecho. El personal de urgencias diagnosticó una luxación sin fractura, pese a que las radiografías mostraban una fractura marginal de la cabeza radial. Esta omisión provocó “un tratamiento inicial inadecuado y la demora de 24 días en la intervención quirúrgica”, lo que generó daños irreversibles, indican desde El Defensor del Paciente.

La mujer volvió al hospital días más tarde por persistencia del dolor y aparición de un hematoma en la mano, por lo que se le retiró la férula y se revisaron las pruebas, confirmándose así el desplazamiento de la fractura. Después de nuevas pruebas, resultó necesaria la cirugía. En total, la afectada fue sometida a cuatro intervenciones, incluida la implantación de una prótesis completa de codo.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Un precedente en errores diagnósticos en urgencias traumatológicas

El abogado Damián Vázquez ha explicado que este caso supone “un precedente clave en Andalucía contra errores diagnósticos en urgencias traumatológicas y demoras que agravan lesiones”. “El SAS debe garantizar protocolos rigurosos para evitar secuelas irreversibles en pacientes vulnerables”, ha subrayado, al tiempo que ha recordado que los fallos de diagnóstico en urgencias traumatológicas resultan frecuentes, especialmente cuando no se confirma la existencia de fracturas.

La sentencia documenta que, desde la primera radiografía, se apreciaban fragmentos óseos que requerían la realización urgente de un TAC y una intervención inmediata. El retraso en la cirugía, junto con una inmovilización insuficiente y errores posteriores en las intervenciones, provocó el desplazamiento de la fractura y la necesidad de retirar la prótesis sin reconstrucción, aumentando la inestabilidad del codo y el dolor de la paciente.

Como consecuencia de esta cadena de errores, la mujer sufre secuelas como limitación funcional, artrosis postraumática y pérdida de calidad de vida. La intervención final, la implantación de una prótesis completa, implica mayores restricciones y dolor que los que habría experimentado con un tratamiento quirúrgico precoz y adecuado, asegura la asociación.

