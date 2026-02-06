España

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu casa, no lo consumas

Las AESAN han lanzado una alerta urgente sobre un artículo alimenticio contaminado

La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

Con el fin de cuidar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer el caso de un producto contaminado cuyo consumo debe ser evitado por la población en general.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Las autoridades alimentarias, mediante sus canales oficiales, hicieron pública la Ampliación de información sobre la alerta por posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Irlanda (Ref ES2026/043)

La AESAN explicó a detalle la peligrosidad del contaminante, los efectos adversos de su consumo y las recomendaciones para quienes tengan el producto en sus hogares.

¡No coma con este producto!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Irlanda de las marcas ALMIRON y BLEDINA.Teniendo en cuenta el principio de cautela, la empresa fabricante ha decidido retirar nuevos productos y lotes. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

