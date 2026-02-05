Muere a los 90 años Josefina Castellví, directora de la primera base española en la Antártida

La investigadora y oceanógrafa Josefina Castellví. (Europa Press)

El pasado lunes 2 de febrero, la bióloga y oceanógrafa Josefina Castellví falleció a los 90 años. Pionera en los viajes científicos a la Antártida, la especialista en bacteriología marina se convirtió en una figura central de la investigación del continente blanco en un momento en el que las mujeres en la ciencia no tenían demasiada presencia.

Castellví nació en Barcelona en 1935 y, pese a la época, tomó un camino mayoritariamente vedado para ellas. Con 22 años se licenció en Ciencias Biológicas y doce años después, en 1969, se doctoró por la Universidad de Barcelona, aunque ya desde 1960 trabajaba en el Instituto de Investigaciones Pesqueras (actual Institut de Cièncias del Mar, centro de investigación marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

(Noticia en ampliación)