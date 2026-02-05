Jesús Sánchez, chef Michelin: “Al arroz con leche le añado corteza de naranja confitada y un chorrito de agua de azahar”

La receta de arroz con leche de Jesús Sánchez (Montaje Infobae)

El arroz con leche es uno de esos postres que parece omnipresente en las cartas de restaurantes españoles, todo un clásico de la cocina tradicional que muchos de nosotros hemos visto preparar en nuestras casas. Su cremosidad, sus aromas a cítricos y canela y lo reconfortante que supone en cada bocado hacen de él una experiencia única, que fácilmente podemos recrear en casa si seguimos su sencilla receta.

Conseguir un resultado aceptable preparando un arroz con leche es fácil, pero lograr un postre a la altura de un restaurante Michelin requiere de ir un paso más allá. A lograrlo quiere ayudarnos el chef Jesús Sánchez, todo un icono de la alta cocina en España en general y en Cantabria en particular.

El chef lleva décadas al frente del restaurante Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), un emblema de la cocina cántabra que acumula tres estrellas Michelin desde hace ya años. A pesar de su estrecha vinculación con la alta cocina, Sánchez no deja de lado las recetas caseras de siempre, e incluso comparte algunos de sus trucos a través de sus redes sociales. Una de sus últimas publicaciones ha estado dedicada precisamente a este postre tradicional, un paso a paso lleno de pequeños detalles que nos permitirá recrear una receta digna de estrella.

Entre sus trucos estrella, detalles como hacer un blanqueado previo del arroz, hirviéndolo durante no más de un minuto en un poquito de leche y agua; y consejos como armarse de paciencia para cocinar el arroz poco a poco en la mezcla de leche, canela y cáscara de limón. “No os aburráis, esto requiere su tiempo”, advierte el cocinero.

Más allá de los ingredientes tradicionales, como el arroz, la leche, la piel de limón o la canela, el cocinero añade algunos toques extra que consiguen marcar la diferencia. Es el caso de la corteza de naranja confitada, que añade con azúcar a la olla, y un toque final de agua de azahar, que según asegura el propio chef, “le da un perfume único, casi como a brioche”. Una vez listo nuestro arroz con leche, solo quedará emplatarlo con un poco de ralladura de limón y unos toques de azúcar y canela. Frío o templado

Receta de arroz con leche de Jesús Sánchez

El triestrellado cocinero nos desvela su receta de arroz con leche, muy similar a la tradicional, aunque añadiendo pequeños detalles como la naranja confitada o el agua de azahar. En cualquier caso, la clave es la misma que en cualquier versión de este postre: cocinar el arroz a fuego lento, removiendo sin parar para que no se pegue y quede cremoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

200 gramos de arroz

750 ml de leche entera

8 cucharadas de azúcar

1 ramita de canela

15 gramos de canela en polvo

1 cáscara de limón

1 trozo de cáscara de naranja confitada (opcional)

1 cucharadita de agua de azahar (opcional)

Cómo hacer arroz con leche, paso a paso

Pon el arroz en un cazo y cúbrelo con agua y un chorro de leche. Lleva a ebullición durante 1 minuto. Escurre el arroz y resérvalo. Pon la leche en una cazuela con la ramita de canela y la cáscara de limón. Lleva a ebullición. Agrega el arroz escurrido a la leche hirviendo. Baja el fuego. Remueve constantemente para que el arroz no se agarre al fondo. Este paso es crucial: el movimiento evita que el arroz se quede pegado. Tras 20 minutos de cocción lenta, añade el azúcar y, si lo deseas, la cáscara de naranja confitada y el agua de azahar. Cocina 5 minutos más, siempre removiendo. Retira la canela y la cáscara de limón. Reparte el arroz con leche en recipientes individuales. Ralla un poco de naranja por encima, espolvorea con canela y azúcar al gusto. Deja enfriar antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal aprox.

Proteínas: 7 g

Hidratos de carbono: 70 g

Grasas: 7 g

Azúcares: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche se conserva en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. No congelar, ya que pierde textura.