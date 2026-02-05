España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de febrero

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Guardar
El precio de la electricidad
El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España se actualiza continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este viernes 6 de febrero, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 6 de febrero

Precio medio: 9.42 euros por megavatio hora

Precio más alto: 55.07 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.15 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 1.48 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 28.4 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.26 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.58 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.07 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 44.12 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.1 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: ascienden a 4.000 los vecinos desalojados ante el riesgo de inundación en Andalucía

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El alcalde de Móstoles niega las acusaciones de acoso sexual e insinúa que la denunciante lo hizo por ver frustrado “su interés por asumir mayores funciones políticas”

Bautista (PP) ha asegurado que esto se remonta a “una serie de desacuerdos” fruto de la negativa y que “en ninguno” de los “ocho o nueve” correos electrónicos que la denunciante envió a Ayuso “salvo en el último” se hacía mención alguna al presunto acoso sexual

El alcalde de Móstoles niega

Militares españoles de la OTAN llevan a la subsecretaria de Defensa al Supremo por supuestos delitos de prevaricación y coacciones

18 profesionales la acusan de denegar de forma irregular la concesión del pase a la situación de servicios especiales

Militares españoles de la OTAN

Cómo hacer el lenguado al horno, una deliciosa receta de pescado para una cena rica y ligera

Este pescado blanco destaca por su bajo contenido en grasa y su alto aporte de proteínas de alto valor

Cómo hacer el lenguado al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Móstoles niega

El alcalde de Móstoles niega las acusaciones de acoso sexual e insinúa que la denunciante lo hizo por ver frustrado “su interés por asumir mayores funciones políticas”

Militares españoles de la OTAN llevan a la subsecretaria de Defensa al Supremo por supuestos delitos de prevaricación y coacciones

El PSOE pide explicaciones por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y Ayuso responde que “es un caso fabricado”

Absuelven a un funcionario de Gipuzkoa que había sido condenado por imprimir el certificado de domicilio de un hombre que vivía con su exmujer

Renfe, Iryo, Ouigo y Adif mantendrán hasta diciembre el aumento de 25 minutos del trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona

ECONOMÍA

Sin sorpresas en Fráncfort: el

Sin sorpresas en Fráncfort: el BCE congela el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey