El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de febrero

El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España se actualiza continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este viernes 6 de febrero, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 6 de febrero

Precio medio: 9.42 euros por megavatio hora

Precio más alto: 55.07 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.15 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 1.48 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 28.4 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.26 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.58 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.07 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 44.12 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.1 euros por megavatio hora.