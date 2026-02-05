España

Alexandre Olmos, doctor: “Si duermes cuatro horas al día, esto es lo que le pasa a tu cuerpo”

Dormir menos horas de las necesarias altera todo el sistema interno de nuestro cuerpo

Dormir menos horas de las suficientes se asocia a una menor esperanza de vida (Shutterstock)

Los acelerados ritmos de vida y un ocio enfocado a la nocturnidad forman el cóctel perfecto para que en España durmamos muy poco. Nos acostamos rondando la medianoche y nos despertamos sin haber dormido lo suficiente. Aunque podamos pensar que el precio a pagar es estar cansados al día siguiente, realmente las consecuencias son mucho mayores.

El doctor Carlos Egea, neumólogo y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), explicaba en una entrevista para Infobae cómo funcionan los ciclos del sueño y por qué es tan importante respetarlos: “Habitualmente hacemos de tres a seis ciclos de sueño, que son como vagones de trenes que se repiten. La mayoría de las personas necesitamos los seis, es decir, dormir de siete a nueve horas. Si una persona necesita dormir más horas, no significa necesariamente que tenga ningún problema”.

El dilema aparece cuando dormimos menos horas de las que nuestro cuerpo necesita, como es habitual en España. Múltiples estudios ya han relacionado dormir menos de siete horas con una menor esperanza de vida, puesto que los estragos que deja en el cuerpo son significativos.

Dormir solo tres o cuatro horas por la noche tiene un efecto en nuestro organismo que va más allá del cansancio, alerta el doctor Alexandre Olmos. “Dormir tan poco no es simplemente estar más cansado al día siguiente, es alterar por completo tu sistema interno”, asegura en una publicación en sus redes sociales (dr.alexandreolmos).

“Piensa que tu cuerpo funciona como un reloj perfectamente coordinado, cada órgano tiene su momento para regenerarse, el cerebro necesita limpiarse y las hormonas deben equilibrarse. Y todo esto sucede mientras duermes”, explica. Así, “si duermes cuatro horas al día, esto es lo que le pasa a tu cuerpo: interrumpes procesos esenciales como la producción de melatonina, que regula el sueño y la reparación celular”.

Dormir ayuda a eliminar toxinas del cerebro

En el proceso del sueño y todos sus ciclos, nuestro cuerpo aprovecha para eliminar toxinas mediante el sistema glinfático. Sin embargo, sin sueño profundo, estas se acumulan y afectan a la memoria, el estado de ánimo y la concentración.

Al mismo tiempo, el doctor Olmos expone que “el equilibrio hormonal, el cortisol, la insulina y la grelina se desajustan”. El resultado de todo ello es un mayor estrés, más ansiedad, hambre descontrolada y más riesgo de enfermedades metabólicas.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Cómo tener una buena rutina del sueño

Tener una buena rutina del sueño es fundamental para la salud física, mental y emocional. Dormir bien no solo ayuda a recuperar energía, sino que también mejora la concentración, el estado de ánimo y el sistema inmunológico. Para lograrlo, es importante mantener horarios regulares: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico.

Otro aspecto clave es crear un ambiente adecuado para dormir. La habitación debe ser tranquila, oscura y con una temperatura agradable. Reducir el uso de pantallas antes de dormir también es esencial, ya que la luz azul de teléfonos y computadoras interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño. En su lugar, se recomienda realizar actividades relajantes como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda.

La alimentación y los hábitos diarios influyen mucho en la calidad del descanso. Evitar comidas pesadas, cafeína y alcohol antes de dormir puede marcar una gran diferencia. Asimismo, hacer ejercicio de forma regular ayuda a conciliar el sueño más fácilmente, siempre que no se realice justo antes de acostarse.

