¿Cada cuánto tiempo hay que cortarle las uñas a tu gato? Esto es lo que dicen los expertos

Muchos dueños bañan o cortan las uñas a sus michis, pero esta última es especialmente controversial para algunos, ya que consideran que pueden perder su instinto natural

El cuidado de nuestras mascotas está igual o más presente que la propia. A pesar de que los gatos son bastante independientes, también hay que prestar atención a su higiene. Muchos dueños bañan o cortan las uñas a sus michis, pero esta última es especialmente controversial para algunos, ya que consideran que pueden perder su instinto natural. Y es que, son una de sus herramientas más distintivas y útiles.

Pero ¿qué dicen los expertos ante esta cuestión? Los veterinarios del Hospital Veterinario Nacho Menes determinan que esta práctica debe hacerse cada dos semanas para evitar que arañen los muebles o las cortinas del hogar. Según exponen en su web, el cuidado adecuado de sus uñas no solo protege la piel de sus dueños, sino que también contribuye a su bienestar físico y emocional.

Y es que, rascar distintas superficies es muy útil para marcar territorio, liberar estrés y mantener sus garras en óptimas condiciones. Además, permiten a los felinos defenderse, trepar, rascarse y estirarse, funciones fundamentales para su desarrollo y salud diaria. No obstante, sus uñas son retráctiles y crecen constantemente, por lo que cuando alcanzan una longitud excesiva, resultan incómodas para el animal, que intenta desgastarlas rascando diversas superficies, describen desde la Clínica Veterinaria Puerta del Sur, ubicada en Móstoles (Madrid).

Los detalles más importantes para el cuidado de sus garras

De esta manera, si la mascota no tiene acceso a exteriores, el desgaste natural se reduce, lo que incrementa la necesidad de un corte periódico. Los expertos de Móstoles advierten: “Si tu mascota no sale de casa, tienes que cortarle periódicamente las uñas y colocar rascadores para que las mantenga en buen estado”. Los veterinarios recomiendan dos medidas principales para el cuidado de las uñas: el uso de rascadores y el corte regular.

El rascador es un accesorio esencial que debe situarse cerca de la zona de descanso del animal, facilitando que el gato lo utilice de manera espontánea y efectiva. Esto no solo protege los muebles y la ropa, sino que también ayuda a mantener las garras en condiciones óptimas, como recalca el Hospital Veterinario Nacho Menes: “Ayudamos a que mantengan intactas y sanas una de las partes de su cuerpo más importante, tanto para su supervivencia como para desenvolverse felizmente en su vida cotidiana”.

El corte de uñas, por su parte, requiere una técnica cuidadosa. Según la Clínica Veterinaria Puerta del Sur, lo ideal es acostumbrar a los gatos al corte desde cachorros y utilizar tijeras de punta redonda especiales para felinos. El procedimiento consiste en presionar suavemente las almohadillas para exponer la uña y cortar solo la punta, evitando la zona rosada o pulpa, que es vascularizada y causa dolor y sangrado si se lesiona. Los especialistas recomiendan realizar esta tarea cada 15 días, sobre todo en gatos de interior, para prevenir lesiones y mejorar la convivencia.

“Pierden su capacidad e instinto natural”

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

En el caso de los gatos que viven en el exterior, el corte puede no ser necesario, ya que el desgaste natural en superficies rugosas mantiene las uñas en un largo adecuado. Sin embargo, los expertos advierten que es importante vigilar su estado, ya que un crecimiento excesivo puede provocar molestias, dificultad al caminar o infecciones si las uñas se clavan en las almohadillas. Asimismo, ambos centros veterinarios insisten en que la desungulación, o eliminación quirúrgica de las uñas, no es una opción ética ni saludable.

El procedimiento, conocido como “oniquectomía”, implica la amputación de la tercera falange de cada dedo y genera secuelas físicas y emocionales en el animal. El Hospital Veterinario Nacho Menes advierte: “Pierden su capacidad e instinto natural de defenderse, trepar o cazar. Le pone en una situación de indefensión total frente a los ataques de otros animales”.

Además, la imposibilidad de rascarse puede aumentar los niveles de ansiedad y alterar el comportamiento del gato. En el caso de que el propietario no se sienta seguro para cortar las uñas, los profesionales aconsejan acudir a un veterinario o a servicios de peluquería felina, donde pueden realizar el procedimiento de forma segura y adecuada.

