España

Comprueba los resultados del Quinigol del 1 de febrero

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Guardar
Con el Quinigol puedes ganar
Con el Quinigol puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Quinigol, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, comunicó los resultados del sorteo de este 1 de febrero publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quinigol, tan sólo se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Resultados del Quinigol

1. R. Oviedo 1 - 0 Girona Resultado 1 - 0

2. Levante 0 - 0 At. Madrid Resultado 0 - 0

3. Elche 1 - 3 Barcelona Resultado 1 - M

4. R. Madrid 2 - 1 R. Vallecano Resultado 2 - 1

5. Betis 2 - 1 Valencia Resultado 2 - 1

6. Athletic Club dom - 21:00 R. Sociedad Resultado

¿Cómo ganar el Quinigol?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Quinigol son muy sencillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para jugar al Quinigol es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego debes de pronosticar el resultado de los seis partidos enlistados por el Quinigol.

Si no sabe de futbol y aun así quiere apostar, tiene la opción de llenar los resultados de manera aleatoria.

Tras llenar tu boleto, añade la apuesta a su carrito y finaliza la compra.

Para ganar el premio mayor de 155 mil euros de Quinigol necesitas acertar a los resultados de los seis partidos, sin embargo, puedes ganar desde los dos aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaQuinigol resultados fútbolnarrativa

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 1 de febrero

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Comprueba los resultados ganadores del

Super ONCE: estos son los resultados del Sorteo 5 de este domingo 1 de febrero de 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super ONCE: estos son los

Bonoloto: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada domingo, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: jugada ganadora y resultado

Lototurf: números ganadores de este 1 de febrero

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: números ganadores de este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Super ONCE: estos son los resultados del Sorteo 5 de este domingo 1 de febrero de 2026

Sorteo 4 Triplex de la ONCE: resultados hoy, 01 de febrero del 2026

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic