España

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

El joven permanecía en la cárcel de Tocuyito desde mayo de 2025 tras su detención, junto a su madre y su pareja, por acusaciones basadas en un video en el que un encapuchado escribía “Venezuela” sobre un vehículo militar

Guardar

Jesús Enrique Gómez, el joven hispanovenezolano de 24 años que permanecía desde el pasado mayo en la cárcel venezolana de Tocuyito, ha quedado en libertad esta noche. El joven, técnico superior en Administración Comercial y estudiante de Idiomas Modernos en la UCV, fue detenido el 19 de mayo sin orden judicial junto a su madre - que fue liberada posteriormente - y su hermana. Se le acusaba de haber pintado sobre una tanqueta militar de la policía revolucionaria, acusación basada en un vídeo en el que aparecía un encapuchado escribiendo la palabra “Venezuela” sobre el vehículo. Su liberación se ha producido tras la amnistía urgente anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez como resultado de las presiones de Washington.

El joven queda así en libertad condicional. Es uno de los jóvenes cuya liberación se reclamaba en una campaña impulsada por la federación de estudiantes de la UCV. Gómez se convierte así en el undécimo preso con doble nacionalidad, española y venezolana, que sale de prisión desde la operación militar en la que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero. Familiares del joven, a través de una organización que asiste a presos, relataron que padecía depresión y ansiedad, y que recibía tratamiento psiquiátrico.

Delcy Rodríguez anunció este viernes
Delcy Rodríguez anunció este viernes que El Helicoide será clausurado y convertido en un centro de servicios sociales y deportivos (REUTERS/Fausto Torrealba)

Los presos españoles liberados y por liberar

Enero se salda varias liberaciones: el día 12 se conoció la excarcelación de Alejandro González de Canales, exmarido de la activista Rocío San Miguel, quien había salido unos días antes y llegó a España el 9 de enero. Ese mismo día llegaron también a España Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, naturales del País Vasco, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. El 13 de enero recuperaron la libertad Sofía Sahagún y Leticia García, y una semana después lo hizo el ginecólogo vallisoletano Jorge Yéspica, de 66 años, que había sido arrestado el 1 de noviembre de 2024 tras participar en una manifestación por los derechos de menores detenidos y compartir un vídeo en el que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente. Sobre el 21 de enero fue liberada Montserrat Espinosa.

Aún quedan por recuperar la libertad los llamados españoles “históricos”. Este grupo lo forman el comerciante Jorge Alayeto, de 54 años y encarcelado desde 2017, a quien acusan de participar en una conspiración; Ángela Expósito, de 60 años, detenida en 2018 y a cargo de Fundanimal, una ONG dedicada al cuidado de perros de presos políticos; María Auxiliadora Delgado Taborsky, de 51 años, que ha pasado siete años en prisión y es hermana del empresario Osman Alexis Delgado Tabosky, buscado por el asalto al fuerte Paramacay; y Karen Hernández, de 39 años, condenada a 30 años por su presunta implicación en la operación Gedeón.

Entre los hispanovenezolanos que permanecen en el Rodeo 1 figuran el estudiante Fernando Noya, de 33 años y cuñado de Antonio Sequea (militar venezolano, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana), y el empresario Uaiparu Guerere, de 70 años, acusado de asociación para delinquir. En El Helicoide - centro de detención que será clausurado y convertido en un centro de servicios sociales y deportivos según anunció Delcy Rodríguez este viernes - solo permanece Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. En Yare III están José Luis Machín, exalcalde de Barinas, y Miguel Álvarez, acusados de conspiración y terrorismo.

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezNicolás MaduroPresos PolíticosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada firman la paz tras su cara a cara más tenso en ‘¡De Viernes!’: “¡Qué cojones sabe esta tía de mi relación!"

Después de un férreo enfrentamiento frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona, ambas han decidido hacer una pausa en su rivalidad

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

Investigan el asesinato de una mujer en Algeciras: la Policía Nacional busca a su hijo como presunto autor del crimen

El marido de la víctima se encuentra ingresado tras resultar gravemente herido por arma blanca

Investigan el asesinato de una

‘El Desafío’ vive su noche más tensa con el encontronazo de María José Campanario y Pilar Rubio: “Estoy empezando a mosquearme”

La pareja de Jesulín de Ubrique no ha estado contenta con las puntuaciones que ha recibido por los miembros del jurado tras haber realizado la prueba ‘Ballesta Letal’

‘El Desafío’ vive su noche

Alertas por viento, oleaje, lluvias y nieve este sábado en España: seguirá el mal tiempo los próximos días por la llegada de nuevos frentes

El temporal marítimo se mantiene este fin de semana en la mayor parte de las costas del país

Alertas por viento, oleaje, lluvias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jubilado de 80 años

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”