Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Jesús Enrique Gómez, el joven hispanovenezolano de 24 años que permanecía desde el pasado mayo en la cárcel venezolana de Tocuyito, ha quedado en libertad esta noche. El joven, técnico superior en Administración Comercial y estudiante de Idiomas Modernos en la UCV, fue detenido el 19 de mayo sin orden judicial junto a su madre - que fue liberada posteriormente - y su hermana. Se le acusaba de haber pintado sobre una tanqueta militar de la policía revolucionaria, acusación basada en un vídeo en el que aparecía un encapuchado escribiendo la palabra “Venezuela” sobre el vehículo. Su liberación se ha producido tras la amnistía urgente anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez como resultado de las presiones de Washington.

El joven queda así en libertad condicional. Es uno de los jóvenes cuya liberación se reclamaba en una campaña impulsada por la federación de estudiantes de la UCV. Gómez se convierte así en el undécimo preso con doble nacionalidad, española y venezolana, que sale de prisión desde la operación militar en la que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero. Familiares del joven, a través de una organización que asiste a presos, relataron que padecía depresión y ansiedad, y que recibía tratamiento psiquiátrico.

Delcy Rodríguez anunció este viernes que El Helicoide será clausurado y convertido en un centro de servicios sociales y deportivos (REUTERS/Fausto Torrealba)

Los presos españoles liberados y por liberar

Enero se salda varias liberaciones: el día 12 se conoció la excarcelación de Alejandro González de Canales, exmarido de la activista Rocío San Miguel, quien había salido unos días antes y llegó a España el 9 de enero. Ese mismo día llegaron también a España Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, naturales del País Vasco, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. El 13 de enero recuperaron la libertad Sofía Sahagún y Leticia García, y una semana después lo hizo el ginecólogo vallisoletano Jorge Yéspica, de 66 años, que había sido arrestado el 1 de noviembre de 2024 tras participar en una manifestación por los derechos de menores detenidos y compartir un vídeo en el que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente. Sobre el 21 de enero fue liberada Montserrat Espinosa.

Aún quedan por recuperar la libertad los llamados españoles “históricos”. Este grupo lo forman el comerciante Jorge Alayeto, de 54 años y encarcelado desde 2017, a quien acusan de participar en una conspiración; Ángela Expósito, de 60 años, detenida en 2018 y a cargo de Fundanimal, una ONG dedicada al cuidado de perros de presos políticos; María Auxiliadora Delgado Taborsky, de 51 años, que ha pasado siete años en prisión y es hermana del empresario Osman Alexis Delgado Tabosky, buscado por el asalto al fuerte Paramacay; y Karen Hernández, de 39 años, condenada a 30 años por su presunta implicación en la operación Gedeón.

Entre los hispanovenezolanos que permanecen en el Rodeo 1 figuran el estudiante Fernando Noya, de 33 años y cuñado de Antonio Sequea (militar venezolano, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana), y el empresario Uaiparu Guerere, de 70 años, acusado de asociación para delinquir. En El Helicoide - centro de detención que será clausurado y convertido en un centro de servicios sociales y deportivos según anunció Delcy Rodríguez este viernes - solo permanece Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. En Yare III están José Luis Machín, exalcalde de Barinas, y Miguel Álvarez, acusados de conspiración y terrorismo.