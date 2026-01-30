Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este sábado 31 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 31 de enero

Precio medio: 5.62 euros por megavatio hora

Precio máximo: 35.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.46 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.46 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.42 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.93 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.97 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 31.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 32.73 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 18.48 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.54 euros por megavatio hora.