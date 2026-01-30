Augustin Ndour Ndong, uno de los migrantes que impulsó la regularización en el Congreso, celebra el “fin del miedo”: “La gente no se imagina el sufrimiento”

Augustin Ndour Ndong. (Cedida)

El 26 de enero de 2026 quedará grabado en la memoria de Augustin Ndour Ndong. Es el día en el que Podemos anunció que había llegado a un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes, vía real decreto, que podría beneficiar a más de medio millón de personas. La medida no es inédita en la democracia española, pero cobra un significado especial en el contexto actual, marcado por el crecimiento de los discursos de odio y una mayor hostilidad política hacia la migración en Europa.

Para Ndour Ndong es, además, una medida especialmente relevante porque es uno de los muchos activistas que luchó para que la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización de migrantes llegara al Congreso en 2024, si bien finalmente la propuesta quedó bloqueada por falta de acuerdo. La nueva regularización, de hecho, recoge el guante de esa ILP que fue apoyada por más de 700.00 firmas.

“Es una alegría muy grande después de tantos años de lucha y de reivindicación. Es, además, un real decreto de carácter amplio, así no podemos hacer otra cosa que alegrarnos. Pero también es verdad que tenemos cierta cautela, por eso vamos a hacer un seguimiento de cerca y a seguir presionando de alguna forma para que se cumpla, porque siempre hay voces que se han opuesto a este tipo de procesos y lo seguirán haciendo”, advierte.

Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa en 2024. (Jesús Hellín / Europa Press)

Ndour Ndong sabe mejor que nadie lo que implica una regularización, porque él mismo se acogió a un proceso similar en el año 2000, cuando entonces gobernaba el Partido Popular liderado por José María Aznar. Por eso, asegura, esta medida transforma por completo la vida de los migrantes que acceden a ella, pues supone dejar atrás la incertidumbre y “el miedo constante” a ser identificados por la policía e incluso deportados. Al obtener los papeles, no solo pueden trabajar y residir legalmente, sino que pueden firmar contratos de alquiler y dejar de depender de acuerdos informales y optar a empleos con mejores condiciones. También logran la tranquilidad de poder reencontrarse con sus familias.

“Cuando tu situación se regulariza es una liberación tremenda, porque cuando no tienes la documentación en regla, todo es más precario y tienes muchos menos derechos”, cuenta a Infobae este senegalés de 56 años que lleva viviendo en España más de dos décadas. En su caso, cuando aún estaba en situación irregular, asegura que lo más difícil era no poder volver a su país de origen para ver su familia, “ni siquiera en momentos importantes como una boda o el fallecimiento de un ser querido”. “Mucha gente no se imagina ese sufrimiento que llevan dentro quienes no tienen papeles”.

Ndour Ndong llegó a España siguiendo un camino poco común. Primero obtuvo un visado para Portugal, donde estudió durante dos años, y después se trasladó a España, donde vive desde hace varios años en Granada. También su trayectoria ha sido inusual, ya en 2019 fue candidato a la presidencia del Gobierno de España, al frente del partido Por un Mundo más Justo, una formación minoritaria cuyo objetivo es fomentar la convivencia. Tras 20 años luchando por los derechos de las personas migrantes como activista, decidió dar el salto a la política para abrir nuevos referentes y visibilizar a la comunidad migrante en un espacio donde aún son minoría, asegura.

Ahora, este activista confía en que la regularización extraordinaria permita a muchos migrantes dejar atrás el miedo y la precariedad, y les ofrezca la oportunidad real de construir su futuro en igualdad de condiciones.