Más de la mitad de los mayores de 55 años ayuda económicamente a sus familiares en España, según un estudio

El barómetro de Fundación Mapfre refleja también que el 58% se siente seguro de su situación económica y el 77% considera que su situación financiera se mantendrá igual o mejorará

Dos personas pasean con su perro, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

El envejecimiento poblacional que enfrenta España ha llevado a que los mayores de 55 años representen el 34% de la población, más de 16,7 millones de personas, lo que convierte a este grupo en un segmento clave para la economía nacional. Según un estudio elaborado por la fundación Mapfre, más de la mitad de la población sénior (52%) reconocer ayudar económicamente a familiares o allegados.

Además, el V Barómetro del Consumidor Sénior, refleja que más de la mitad de los mayores de 55 años (58%) se siente seguro de su situación económica. Además, el 77% de este segmento considera que su situación se mantendrá igual o mejor en los próximos años, frente a un 23% que cree que esta empeorará. El estudio refleja también que el 51% de ellos consigue ahorrar a fin de mes. Entre los motivos más destacados para hacerlo se encuentran el estar preparados ante posibles imprevistos económicos (60%), por tranquilidad (51%) y estar preparado ante una posible situación de dependencia (42%).

Entre los principales gastos de los mayores de 55 años en España destacan los alimentos y bebidas no alcohólicas (89%), la vivienda -junto con el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles- (83%), el ocio, restaurantes, hoteles y cultura (23%) y la ropa y el calzado (20%). Estas preferencias representan una continuidad con los estudios de años anteriores. Además, el análisis refleja que el 87% ha notado “mucho o bastante” la subida de la cesta de la compra, frente a un 11% que lo ha notado “algo” y un 2% que lo ha sentido “poco o nada”.

El 51% de los mayores de 55 años reconocer ayudar económicamente a familiares o allegados (Fundación Mapfre)

El 84% de los mayores tiene una vivienda en propiedad

El estudio de la Fundación Mapfre analiza también las características del consumidor sénior español. Respecto a la vivienda, destaca que el 84% de ellos posee una vivienda en propiedad, ya sea sin préstamos o hipotecas (69%) o en propiedad con una hipoteca o préstamo (15%). Frente a ellos, el 11% asegura vivir de alquiler a precio de mercado, otro 2% cuenta con alquiler protegido o alojamiento gratuito y el 2% restante con “otra opción”.

Entre los mayores de 55 años consultados para la elaboración del estudio, el 30% está abierto al coliving como alternativa residencial, es decir, verían con buenos ojos un modelo comunitario en el que cada residente es independiente. Otro 18% optaría por vivir en una residencia para la tercera edad, un 13% es un piso tutelado y un 3% por segregar la vivienda. El 54% restante no baraja ninguna de las opciones anteriores como alternativa a su vivienda particular.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Respecto a sus planes de vida, el 47% de los séniores en activo asegura que no estaría dispuesto a reducir su jornada laboral si esto conlleva una reducción de su salario, frente al 31% que sí lo harían. Además, el 50% no se mudaría “a un entorno más rural y conectado con la naturaleza”, frente a un 29% que sí lo haría. El barómetro refleja también que el 61% descarta volver a estudiar de nuevo, mientras que un 74% no emprendería un negocio en la actualidad.

Además, respecto a la edad de jubilación, los mayores de 55 años en activo desearían jubilarse, de media, a los 64 años, aunque la edad estimada es de 66,3 años. Entre los séniores que se encuentran en activo, solo el 15% alargaría su edad de jubilación más allá de los 65 años. Por último, según refleja el barómetro, el 22% de los mayores de 55 años se ha sentido discriminado por su edad y un 41% se reconoce estar bastante o muy preocupado por hacerse mayor, frente a un 33% que está algo preocupado y un 26% que lo está poco o nada.

