Victoria Beckham, condecorada en Francia por su contribución a la moda: el gran apoyo de su familia tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

La familia Beckham se ha reunido en París para celebrar el reconocimiento de la modelo

Este lunes, 26 de enero, la familia Beckham ha reaparecido públicamente unida en un momento especialmente delicado. La imagen llega apenas una semana después de las explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham, primogénito de Victoria y David Beckham, quien decidió romper su silencio y explicar, por primera vez y de forma directa, los motivos que le han llevado a distanciarse de sus padres. Desde entonces, el conflicto familiar ha copado titulares y generado un intenso debate mediático que ahora se ve acompañado por una estampa familiar cargada de simbolismo.

Todos al completo —con hijos, parejas y la pequeña Harper— se ha reunido en París con motivo de un importante reconocimiento concedido a Victoria Beckham. La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls ha sido nombrada Caballero de la Orden Nacional de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia, una distinción que reconoce su trayectoria y su contribución al mundo de la moda. El acto ha servido para reunir a buena parte del clan Beckham, aunque con una ausencia que no ha pasado desapercibida: Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, no estuvieron presentes.

Victoria Beckham ha querido compartir públicamente la emoción de este reconocimiento a través de sus redes sociales, donde ha acompañado sus palabras con varias imágenes del evento. “Es un gran honor para mí haber sido nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés. Siempre he admirado profundamente la estética francesa y la seriedad con la que trata la moda: como una forma de arte. Por eso, ser reconocida aquí y acogida de esta manera es un gran privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación. Mi más sincero agradecimiento a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios comerciales que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi marido y primer inversor. No podría estar más agradecida, lo sois todo para mí”, ha expresado la diseñadora.

Las emotivas palabras de David Beckham

Entre las reacciones más emotivas destacó la de su hija menor, Harper, quien ha respondido a la publicación con un mensaje breve pero significativo: “Mi mayor ejemplo a seguir”. En el posado, uno de los más comentados de los últimos tiempos, Victoria estuvo arropada por sus hijos Romeo y Cruz Beckham, junto a sus respectivas parejas, la modelo Kim Turnbull y Jackie Apostel. También estuvieron presentes Harper y David Beckham, reforzando la imagen de unidad familiar en un momento marcado por la polémica.

Quien también ha tenido unas palabras de gratificación para este momento tan significativo ha sido David Beckham, quien ha expresado su sentir a través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta de Instagram. “Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado. Ser nombrado Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés... nadie se lo merece más que tú. Te amamos”, ha manifestado el presidente del Inter de Miami.

La fotografía ha sido interpretada por muchos como una demostración de fortaleza y cohesión, incluso en medio del conflicto público con Brooklyn. Una imagen que parece querer transmitir que, pese a las tensiones internas, la familia Beckham sigue apostando por mostrarse unida ante el mundo. Todo ello después de que, hace apenas una semana, el hijo mayor del matrimonio decidiera romper su silencio a través de Instagram y ofrecer su versión de la dinamitada relación con sus padres.

