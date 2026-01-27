España

Una mujer de 78 años decide dejar su vida para vivir de acampada toda su jubilación

La canadiense explora todos los rincones de su país acompañada solamente de su perro

Guardar
Wendy vive acampando cada día.
Wendy vive acampando cada día. (Youtube/WendyOutdoors)

Una mujer de 78 años ha optado por dejar atrás todo lo conocido para lanzarse a una experiencia poco común: vivir acampada y en soledad durante su jubilación. Wendy, residente en Canadá, ha dado el paso que muchos solo imaginan y ha encontrado en la naturaleza una forma de vida plena, lejos de las rutinas urbanas y de las seguridades habituales.

No se trata de una escapada temporal ni de una moda pasajera. Wendy ha convertido esta elección en su día a día y la comparte con miles de personas en distintas redes sociales. Su decisión de apostar por la vida al aire libre ha llamado la atención de muchos, y hoy es una referencia digital inesperada tanto para jóvenes como para mayores.

La motivación de Wendy no se apoya únicamente en la aventura. Para ella, la naturaleza representa un espacio de descubrimiento, calma y alegría. La vida de acampada se convierte en su fórmula para sentirse viva, restaurada y en paz. Su propósito es claro: demostrar que la edad no es un límite para buscar la felicidad ni para emprender desafíos.

Vivir en la naturaleza con 78 años

La rutina de Wendy se desarrolla en paisajes remotos de Canadá, lejos de las ciudades y del bullicio. Cada jornada comienza y termina en plena naturaleza: monta su tienda de campaña, prepara la comida al aire libre y recorre senderos que atraviesan bosques y lagos. La vida diaria se organiza en torno a tareas simples y esenciales, siempre mientras es de día.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

El entorno natural se convierte en su hogar y en su refugio. Wendy dedica parte del día a explorar nuevos lugares, a veces remando en piragua, en otras ocasiones simplemente caminando o deteniéndose a contemplar el paisaje. Cuando cae la noche, duerme rodeada de silencio y bajo las estrellas, acompañada siempre de Milo, su perro, quien es su único compañero constante en estas aventuras.

La convivencia con la naturaleza no está exenta de retos, pero Wendy los asume como parte del aprendizaje. Aprender a adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, a la soledad y a la gestión de los recursos básicos es una parte fundamental de su experiencia. Para ella, cada día supone una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea.

Las redes sociales en la jubilación

Wendy no solo vive su aventura en privado. A través de plataformas como YouTube y TikTok, donde suma cientos de miles de seguidores, comparte videos y reflexiones sobre su día a día de acampada. Sus publicaciones han logrado inspirar a personas de todas las edades, mostrando que la búsqueda de nuevas experiencias no está reservada solo para los jóvenes.

La jubilada ha creado una
La jubilada ha creado una gran comunidad online. (Youtube/WendyOutdoors)

El mensaje de Wendy se basa en animar a quienes la siguen a salir a la naturaleza, sin importar la edad, la condición física o el género. Sostiene que el aire libre tiene algo mágico que ofrecer a cualquiera. Su ejemplo sirve para desmontar prejuicios sobre la vejez y sobre lo que significa “jubilarse”, recordando que siempre es posible reinventarse y explorar caminos distintos.

La repercusión de sus videos va más allá de la curiosidad. Para muchos, los contenidos de Wendy funcionan como un recordatorio de que la felicidad y la aventura pueden encontrarse en cualquier momento de la vida, y que no hay que esperar a condiciones perfectas ni a la compañía ideal para salir a buscarlas.

Temas Relacionados

Jubilados y PensionesPersonas MayoresAncianosSoledadRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

La EPA registra récord de ocupados tras sumar 76.200 empleos en el último trimestre y marca una caída del desempleo que sitúa la tasa por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El empleo cerró 2025 en

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

El tribunal ha rechazado el recurso presentado al entender que los trabajos puntuales de la hija, que sigue estudiando, no le otorgan autonomía económica; y que la situación del progenitor no ha variado desde la sentencia anterior

Un padre pide dejar de

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La medida permite a los propietarios mayores transmitir su vivienda habitual sin tributar en el IRPF, con algunas condiciones clave, pero no exime a los hijos del impuesto de donaciones

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los

El movimiento migrante celebra el pacto entre el PSOE y Podemos para regularizar a medio millón de extranjeros: “Con voluntad política se puede avanzar”

Este martes se aprobará la medida por real decreto ley, evitando el paso por el Congreso, después de que la iniciativa legislativa popular quedara paralizada durante más de un año y medio por falta de apoyos

El movimiento migrante celebra el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”