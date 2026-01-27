España

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

El Alto Tribunal rechaza la indemnización que solicitó el denunciante y le recuerda que ya debía dinero por otros asuntos

Imagen de archivo de monedas.
Imagen de archivo de monedas. (Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la operadora Telefónica tras la denuncia de un usuario que denunció una vulneración de sus derecho al honor porque la operadora facilitó sus datos personales para incluirle en el fichero de morosos Experian. En una sentencia dictada el 8 de enero de 2026, el Alto Tribunal considera legítima la decisión al existir una deuda cierta, vencida y exigible, y haberse cumplido el trámite del requerimiento de pago.

La resolución del Supremo implica que Carlos María (nombre ficticio) no recibirá la indemnización de 2.500 euros que le había sido concedida por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Audiencia Provincial de Oviedo. Además, queda condenado al pago de las costas de la primera instancia, y se desestima su pretensión de que se declare la vulneración de su derecho al honor por parte de la operadora que preside Marc Murtra.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fundamentado su decisión en varios elementos clave. En primer lugar, se ha valorado que la deuda que originó la inclusión de Carlos María en el fichero de morosos era cierta, vencida y exigible, y que el requerimiento de pago previo se remitió a un domicilio considerado idóneo. En su escrito, el hombre sostenía que nunca se le había enviado un requerimiento previo de pago, pero la dirección a la que se remitió esta solicitud era la misma que figuraba en las facturas impagadas y en la documentación judicial. Según el Supremo, la existencia de varios domicilios asociados al afectado no puede impedir que el acreedor cumpla el trámite exigido para comunicar datos a un registro de morosos.

El hombre aparece como deudor reincidente

El tribunal también ha puesto el foco en el hecho de que el hombre ya aparecía en el fichero Experian por otras deudas anteriores, lo que demuestra un comportamiento persistente de impago.

Ayuso paga 700.000 euros a un bufete para litigar contra 2.300 okupas y 8.000 morosos de pisos públicos

Para los magistrados, lo relevante en estos casos es si la persona registrada es realmente deudora: “Lo que vulnera el derecho al honor es aparecer registrado como moroso sin serlo, no el hecho de aparecer registrado por una deuda mayor o menor o por más o menos deudas”, recoge la sentencia. Así, la protección del honor no se ve afectada cuando la inscripción responde a una situación de incumplimiento prolongado y no a un error, descuido o situación puntual.

El Supremo concluye que, en este contexto, la función del requerimiento de pago previo pierde eficacia protectora, ya que la deuda no se debió a un descuido o error, sino a un impago mantenido. Por ello, estima el recurso de Telefónica y desestima la demanda en su totalidad, sin imponer costas en apelación ni casación, pero sí obligando a Carlos María a asumir las costas de la primera instancia.

Tras agotar las instancias ordinarias de la jurisdicción civil, la sentencia del Supremo cierra el recorrido judicial del caso, salvo que alguna de las partes decida presentar un recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Por el momento, la resolución del Supremo confirma la plena validez de la inclusión de datos en ficheros de morosos.

