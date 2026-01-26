Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

Dos camareros contentos con su trabajo (Montaje Infobae con imágenes de @empresario_hostelero / TikTok y Canva)

El experto en hostelería Ricardo Gil, conocido en TikTok como @empresario_hostelero, ha vuelto a generar debate en redes sociales con un vídeo en el que defiende que cuidar a los trabajadores no solo es una cuestión ética, sino también una decisión empresarial rentable. En su mensaje, Gil desmonta la idea de que proteger al empleado es una postura “blanda” o incompatible con la rentabilidad y sostiene que ocurre exactamente lo contrario: es una estrategia de negocio inteligente.

“Defender al empleado no es ser un empresario ‘blandengue’. Todo lo contrario, te convierte en un empresario extremadamente inteligente”, afirma Gil en el vídeo. El hostelero justifica esta idea desde una lógica económica y no solo moral: “¿Por qué? Porque con ello evitas la rotación del personal, que es perder dinero”.

El empresario asocia las malas condiciones laborales con el deterioro económico de las empresas. Según su discurso, la pérdida constante de trabajadores, el mal clima laboral y el desgaste emocional de los equipos tienen un coste directo en la cuenta de resultados. “El mal ambiente laboral te cuesta mucho dinero. El desgaste del equipo, te cuesta una pasta que te cagas, tío. De verdad te lo digo”, afirma contundente.

Costes ocultos de la rotación y el mal clima laboral

Gil insiste en que muchos empresarios no son conscientes del impacto económico real de estas dinámicas. La rotación de personal implica procesos constantes de selección, formación y adaptación, además de la pérdida de productividad y de experiencia acumulada. En su opinión, este modelo de gestión termina generando una espiral de pérdidas continuas.

“El empresario que no está pensado para escuchar o atender todo esto, seguirá perdiendo gente y con ello seguirá perdiendo dinero todos los días”, sostiene en el vídeo, subrayando que la falta de escucha activa y de atención a las necesidades del equipo no es un problema solo humano, sino también financiero.

Salarios, horarios y respeto como pilares del modelo

En su intervención, Gil detalla qué entiende por “cuidar al empleado”. No se trata solo de un discurso genérico, sino de medidas concretas: “Pagar mejor, respetar los horarios de los trabajadores, cumplir con todo lo que te has comprometido con ellos y escuchar activamente a tus empleados para saber qué es verdaderamente lo que necesitan”.

El empresario defiende que estas prácticas generan un efecto positivo directo en la empresa. “Eso sí es cuidar del empleado y con eso generas recursos que te vas a sorprender de una manera extraordinaria”, afirma, vinculando el bienestar laboral con el crecimiento económico del negocio.

“O cuidas de las personas o sigues perdiendo dinero”

El mensaje concluye con un planteamiento claro y directo. Gil advierte que no existen modelos intermedios sostenibles a largo plazo: “Así que dos opciones: o cuidas de las personas o sigues perdiendo dinero. Tú decides”.

El discurso conecta con un debate cada vez más presente en el sector hostelero, donde la falta de personal, la precariedad laboral y la dificultad para retener trabajadores se han convertido en problemas estructurales. Frente al relato habitual de la escasez de mano de obra, el empresario sitúa el foco en las condiciones de trabajo y en la gestión interna de las empresas como factores clave del problema.