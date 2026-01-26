España

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este lunes 26 de enero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA

Loterías y Apuestas del Estado anunció los resultados del más reciente sorteo llevado a cabo por Bonoloto.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Números ganadores de Bonoloto lunes 26 de enero

Puedes jugar Bonoloto desde dos
Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)
  • Fecha: lunes 26 de enero de 2026.
  • Combinación ganadora: 08, 16, 18, 31, 33 y 35.
  • Complementario: 04.
  • Íntegro: 4.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada lunes, se llevó
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder participar en el sorteo de BonoLoto y tener la oportunidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

EuroDreams: este es el número ganador del sorteo del 26 de enero

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: este es el número

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

El presidente de la RFEF da por sentado que el último encuentro del campeonato se jugará en el país que lidera el Mundial

Rafael Louzán confirma que la

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super ONCE del

Feijóo denuncia ahora que la propuesta del Gobierno de regularizar migrantes supone “aumentar el efecto llamada”: en 2024 votó a favor por petición de Cáritas

El líder del PP acusa a Sánchez de usar la regularización como “cortina de humo” tras los accidentes ferroviarios y promete cambiar la política migratoria si llega al Gobierno

Feijóo denuncia ahora que la

David Céspedes, doctor, sobre el consumo de creatina: “Si mantienes el hábito 47 días, tendrás más masa muscular y menos grasa”

El especialista explica cómo puede mejorar el rendimiento, la fuerza y la composición corporal

David Céspedes, doctor, sobre el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo denuncia ahora que la

Feijóo denuncia ahora que la propuesta del Gobierno de regularizar migrantes supone “aumentar el efecto llamada”: en 2024 votó a favor por petición de Cáritas

El PSOE trata de frenar el debate posterior al cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón por situar a su candidatura ante una indefensión material

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

Rutte sostiene ante la Eurocámara que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos: “Si alguien todavía lo piensa, que siga soñando”

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

ECONOMÍA

Resultados del Super ONCE del

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Madrid recupera 200 viviendas para alquiler asequible al ofrecer a los caseros hasta 45.000 € sin intereses para reformarlas

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 4 de este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”