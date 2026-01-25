España

Cómo ADIF intenta evitar accidentes: los cambios en la unidad de prevención con Óscar Puente o los ‘trenes laboratorios’

La teoría principal de la investigación es que una vía se rompió, dejando marcas en los trenes anteriores y provocando el accidente

Guardar
Tren auscultador. (Adif)
Tren auscultador. (Adif)

Una de las cuestiones más relevantes que han surgido a raíz del accidente de Adamuz es la capacidad de prevención que tiene el sistema ferroviario español. Lo más importante es evitar nuevas tragedias en el futuro. ADIF, la institución encargada de su administración, cuenta con equipos, recursos y unidades especializadas en prevenir incidentes o posibles riesgos. Pero la ‘semana negra’ de los trenes ha generado dudas sobre esta capacidad.

Óscar Puente es el principal señalado, al ser la máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes. El socialista ha defendido que lo ocurrido no responde a una negligencia propia, pero ha puesto su cargo “a disposición” de Pedro Sánchez. Aun así, también ha aclarado que “no teme” que el presidente vaya a tomar la decisión de apartarle del Gobierno.

El ministro de Transportes trató de aclarar algunas de estas incógnitas o miedos en su última rueda de prensa. Una de las críticas que algunos medios han recogido es que Óscar Puente eliminó la unidad de prevención. Sin embargo, como ha reflejado Maldita, lo cierto es que traspasó unas competencias concretas de un organismo ministerial a otro. Además, en las últimas horas ha aparecido en el escenario el concepto de los trenes ‘auscultadores’, un medio fundamental para la vigilancia y seguridad del correcto estado de las vías, y cuyo estado ha provocado polémicas.

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

El cambio de Puente en la unidad de prevención

El 30 de julio de 2025, entró en vigor el Real Decreto 690/2025, que modificó la estructura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El texto creó el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes en los modos de transporte, que sustituyó a la antigua Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

Este organismo asumió la supervisión y coordinación ante emergencias, la elaboración de protocolos y la atención a víctimas. Así, estableció la nueva autoridad ante los accidentes e incorporó las competencias de la extinta Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, cuya desaparición es lo que han destacado diversos medios. Además, gestionó la adaptación de la estructura a las nuevas funciones ministeriales.

Así Están Siendo Las Labores De Supervisión De Desescombro De Los Trenes Del Accidente Ferroviario En Adamuz (Córdoba)

La polémica de los ‘trenes auscultadores’

Para entender cómo se prepara Adif para evitar los accidentes, algunos de los recursos importantes son los ‘trenes auscultadores’. Estos ‘laboratorios’ sobre raíles analizan los “principales parámetros de la vía con el objetivo de establecer, conservar e incrementar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras”, según cuenta ADIF a Newtral. La institución asegura que cuenta con seis de estos vehículos.

Los tres Stadler son los más nuevos, mientras que los otros son de la marca Talgo. Óscar Puente afirmó en X que las noticias sobre que varios de ellos estarían en desuso es falsa. “De los Stadler, uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionando, aunque en proceso de calibración de sus equipos. El 106 (uno de los modelos de Talgo) con bastantes problemas de homologación está previsto para estar operativo a finales de año”, sentenció Puente.

A este tipo de trenes, se suman otros recursos como los medios quitanieves o los equipos humanos de estudio y actualización de las vías. La investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratará de esclarecer cómo se llevó a cabo este trabajo en el tramo de Córdoba donde el tren descarriló, provocando el impacto que terminó con la vida de 45 personas.

La teoría principal de la investigación es que una vía se rompió, dejando varias marcas en los trenes anteriores y provocando el accidente después. Puente afirmó que las obras concluyeron al superar 114 controles de calidad, incluida la revisión de soldaduras en el tramo Adamuz.

Temas Relacionados

Ministerio de TransportesDescarrilamiento trenes AdamuzÓscar PuenteEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los tres beneficios de activar el modo avión mientras duermes, según los expertos

Esta función desactiva las conexiones inalámbricas del móvil y puede ayudar a reducir la exposición a ondas electromagnéticas durante la noche

Los tres beneficios de activar

Los especuladores y los jóvenes (con la ayuda de sus padres) serán los principales compradores de vivienda en 2026

El tradicional inversor patrimonialista cede terreno ante los promotores del ‘flipping house’, que compra, reforma y vende, y los menores de 40 años que con donaciones familiares se convertirán en propietarios

Los especuladores y los jóvenes

Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Dos profesionales del sector revelan en conversación con ‘Infobae’ cómo han desarrollado una carrera sólida y con impacto positivo en un trabajo frecuentemente invisibilizado

Fregar de rodillas, trabajar 16

Los tres restaurantes con mejores reseñas de Barcelona: cocina hindú a buen precio, excelentes platos de fusión y un local clandestino

TheFork ha presentado una nueva edición de su Top 100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones de los usuarios a lo largo de 2025

Los tres restaurantes con mejores

El revolucionario fármaco que usa energía nuclear para el tratamiento del cáncer de próstata y acaba de llegar a España

Esta innovadora terapia utiliza isótopos radioactivos para aumentar la supervivencia en pacientes con un cáncer de próstata avanzado

El revolucionario fármaco que usa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Azcón, presidente de Aragón

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP para el 8-F: “Durante muchísimo tiempo, los jóvenes que tenían que ir a Madrid a encontrar sus proyectos de vida. Eso ha cambiado”

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio de Rodalies seguirá suspendido en Cataluña este domingo

Mala racha en Cataluña: de los brotes sanitarios en el sector ganadero a la paralización de Rodalies

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

ECONOMÍA

Los especuladores y los jóvenes

Los especuladores y los jóvenes (con la ayuda de sus padres) serán los principales compradores de vivienda en 2026

Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de hogar te puede cubrir lo que pase en una reforma”

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga