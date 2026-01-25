Cómo ADIF intenta evitar accidentes: los cambios en la unidad de prevención con Óscar Puente o los ‘trenes laboratorios’

Tren auscultador. (Adif)

Una de las cuestiones más relevantes que han surgido a raíz del accidente de Adamuz es la capacidad de prevención que tiene el sistema ferroviario español. Lo más importante es evitar nuevas tragedias en el futuro. ADIF, la institución encargada de su administración, cuenta con equipos, recursos y unidades especializadas en prevenir incidentes o posibles riesgos. Pero la ‘semana negra’ de los trenes ha generado dudas sobre esta capacidad.

Óscar Puente es el principal señalado, al ser la máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes. El socialista ha defendido que lo ocurrido no responde a una negligencia propia, pero ha puesto su cargo “a disposición” de Pedro Sánchez. Aun así, también ha aclarado que “no teme” que el presidente vaya a tomar la decisión de apartarle del Gobierno.

El ministro de Transportes trató de aclarar algunas de estas incógnitas o miedos en su última rueda de prensa. Una de las críticas que algunos medios han recogido es que Óscar Puente eliminó la unidad de prevención. Sin embargo, como ha reflejado Maldita, lo cierto es que traspasó unas competencias concretas de un organismo ministerial a otro. Además, en las últimas horas ha aparecido en el escenario el concepto de los trenes ‘auscultadores’, un medio fundamental para la vigilancia y seguridad del correcto estado de las vías, y cuyo estado ha provocado polémicas.

El cambio de Puente en la unidad de prevención

El 30 de julio de 2025, entró en vigor el Real Decreto 690/2025, que modificó la estructura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El texto creó el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes en los modos de transporte, que sustituyó a la antigua Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

Este organismo asumió la supervisión y coordinación ante emergencias, la elaboración de protocolos y la atención a víctimas. Así, estableció la nueva autoridad ante los accidentes e incorporó las competencias de la extinta Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, cuya desaparición es lo que han destacado diversos medios. Además, gestionó la adaptación de la estructura a las nuevas funciones ministeriales.

La polémica de los ‘trenes auscultadores’

Para entender cómo se prepara Adif para evitar los accidentes, algunos de los recursos importantes son los ‘trenes auscultadores’. Estos ‘laboratorios’ sobre raíles analizan los “principales parámetros de la vía con el objetivo de establecer, conservar e incrementar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras”, según cuenta ADIF a Newtral. La institución asegura que cuenta con seis de estos vehículos.

Los tres Stadler son los más nuevos, mientras que los otros son de la marca Talgo. Óscar Puente afirmó en X que las noticias sobre que varios de ellos estarían en desuso es falsa. “De los Stadler, uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionando, aunque en proceso de calibración de sus equipos. El 106 (uno de los modelos de Talgo) con bastantes problemas de homologación está previsto para estar operativo a finales de año”, sentenció Puente.

A este tipo de trenes, se suman otros recursos como los medios quitanieves o los equipos humanos de estudio y actualización de las vías. La investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratará de esclarecer cómo se llevó a cabo este trabajo en el tramo de Córdoba donde el tren descarriló, provocando el impacto que terminó con la vida de 45 personas.

La teoría principal de la investigación es que una vía se rompió, dejando varias marcas en los trenes anteriores y provocando el accidente después. Puente afirmó que las obras concluyeron al superar 114 controles de calidad, incluida la revisión de soldaduras en el tramo Adamuz.