España

Rescatan a un anciano de 80 años que llevaba retenido 20 años en un sótano sin ventanas y sin poder ducharse ni cocinar

Se investiga si los compañeros de piso se habrían aprovechado para obtener algún tipo de beneficio económico

Rescatan a un anciano de 80 años que llevaba retenido 20 años en un sótano. (Imagen Ilustrativa)

Un hombre de 80 años ha sido encontrado viviendo durante décadas en un sótano sin ventanas, sin baño ni acceso a instalaciones básicas, en condiciones que las autoridades describen como “inhumanas”. El hallazgo sucedió el pasado lunes 19, en uno de los barrios más tranquilos de la localidad de Metsälä, al oeste de Finlandia, tras recibir una alerta.

Según el inspector jefe Jari Korkalainen, el anciano se encontraba en mal estado físico y necesitaba de asistencia médica. “El octogenario fue hallado en mal estado de salud en el sótano de una casa de Helsinki que no tenía ni ventanas, ni baño, donde llevaba viviendo 20 años”, ha declarado el inspector jefe al diario fines Helsingin Sanomat.

El sótano, de unos 30 metros cuadrados según los planos de la vivienda y con un único acceso por las escaleras, carecía de ventilación natural, baño, instalaciones para lavarse o espacio para preparar alimentos. “El local estaba muy desordenado”, ha añadido Korkalainen.

Pero lo más sorprendente es que el anciano se habría mudado allí voluntariamente hace más de dos décadas. No obstante, las autoridades sí analizaron, dada su avanzada edad y deterioro de salud, que fue víctima de explotación por quienes compartían la casa. “Ahora estamos evaluando si el hombre estaba en un estado en el que hubiera podido evaluar por sí mismo la humanidad de la situación”, ha subrayado el inspector.

Imagen de un anciano en un sótano. (Imagen Ilustrativa/Reuters)

En “condiciones de vida degradantes”

Durante el operativo, la policía detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, residentes de Helsinki y de unos 60 años. Sin embargo, fueron liberadas mientras continúa la investigación. Ninguno tiene parentesco con la víctima, aunque mantenían relaciones previas de larga data. “Estamos investigando si los sospechosos explotaron la dependencia del hombre y lo sometieron a condiciones de vida degradantes, posiblemente para sacar un beneficio financiero”, han señalado las autoridades a AFP.

La fiscalía indaga si se cobró algún tipo de alquiler o se obtuvo otra ventaja económica, descartando hasta el momento la malversación de fondos de pensiones. Aunque el hombre no estaba completamente encerrado, su deterioro físico requería de asistencia para moverse. Fue trasladado en silla de ruedas durante el rescate. “Se encuentra en buen estado considerando la situación”, ha afirmado Korkalainen.

Dos hombres y una mujer de unos 60 años detenidos. (Imagen Ilustrativa)

Un vecindario sorprendido

Los residentes de Metsälä, un barrio de 1.200 habitantes, describen la zona como “increíblemente pacífica” y se han sorprendido ante tal descubrimiento: “Este es un suburbio muy tranquilo… aunque aquí están pasando todo tipo de cosas”, ha comentado una vecina al medio citado. Nadie recordaba haber visto al anciano en la vivienda.

Es más, los vecinos imaginaban que la casa estaba ocupada por una pareja con hijos. Estaba bien cuidada, con movimientos constantes de personas. “Creo que cuidan muy bien la casa. Aunque claro, la gente va y viene”, ha relatado otra vecina.

A día de hoy, el anciano fue puesto bajo supervisión de las autoridades sanitarias y se encuentra estable. La policía continúa reconstruyendo cómo pudo vivir durante tanto tiempo en un espacio así, mientras analiza responsabilidades y posibles beneficios económicos derivados de su vulnerabilidad.

