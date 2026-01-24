España

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify España hoy

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público español

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su lista con los 10 podcast más escuchados del momento en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en España

1. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

2. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

3. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

4. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

5. No es el fin del mundo

El podcast semanal de El Orden Mundial (EOM) para entender qué pasa en el mundo. Análisis, contexto y matices sobre la realidad internacional. Porque estar al día de qué pasa más allá de nuestras fronteras no debería ser ni complicado ni aburrido. Síguenos en redes en elordenmundial y descubre nuestro contenido en https:elordenmundial.comProducido por The Voice Village.

6. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada lunes. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales: -Youtube: https:www.youtube.comworldcast_ -Instagram: https:www.instagram.comworldcast_ -Tik tok: https:www.tiktok.comworldcast.oficial

7. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

8. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

9. Black Mango Podcast

En este podcast te contamos todo lo que siempre quisiste saber! Historia, crímenes y por supuesto aventuras!

10. La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat

ENTREVISTAS Y VIVENCIAS PARA ESCUCHAR SIEMPRE. Puedes llegar a conseguir todo lo que te propongas y conoceremos a gente que lo han conseguido. Yo en principio no se nada, pero seguro que lo descubriré. Explorando el mundo y su gente. Participa y cuéntame tu historia, el límite lo pones tú.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingPodcastEspaña-televisionNoticias

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Venir de un hogar con estudios superiores añade unos 200 euros anuales al salario y, comparando perfiles similares, los graduados de la universidad pública pueden ganar hasta 780 euros más

Tu sueldo depende de quiénes

El estado de salud del rey Mohamed VI tras 3 meses alejado de la vida pública: la dolencia a la que hace frente

La última vez que el soberano marroquí fue visto públicamente fue en octubre, mientras que su hijo, el príncipe Moulay Hassan, ha estado siendo el protagonista principal de la casa alauí

El estado de salud del

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

Esta retribución, correspondiente al ejercicio 2025, se traduce en un sueldo bruto mensual de 6.858,09 euros

Cuánto gana Jorge Azcón como

La cárcel más pequeña del mundo está en una isla y ya es Récord Guiness

La isla forma parte del conjunto de Islas del Canal de la Mancha y no supera los 600 habitantes

La cárcel más pequeña del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto gana Jorge Azcón como

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga