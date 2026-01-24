Estas son las películas que están de moda en Netflix España este día

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix España ya está disponible. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix España

1. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

2. Secuestros: Elizabeth Smart (Kidnapped: Elizabeth Smart)

Este documental relata el desgarrador secuestro de Elizabeth Smart a los 14 años de su casa en Utah a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito.

3. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

4. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

5. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

6. De las cenizas: Bajo tierra (جرس إنذار: الحفرة)

Tres alumnas de un colegio femenino quedan atrapadas en un pozo subterráneo durante una tormenta y, mientras luchan por sobrevivir, deberán enfrentarse a sus propios conflictos.

7. Resucitado

En Jerusalén, un joven centurión romano recibe, por parte de Poncio Pilato, prefecto de Judea, la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de un predicador nazareno crucificado hace tres días y los crecientes rumores sobre su resurrección.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Aceptados

Cuando un joven de un instituto descubre que ha sido rechazado por todas las universidades en las que pidió el ingreso, decide crear una universidad ficticia para engañar a sus exigentes padres. Pero cuando centenares de estudiantes empiezan a apuntarse a ésta, deberá poner en marcha el más fabuloso engaño para escolarizar a toda una legión de juerguistas e inadaptados..

10. Ángeles inesperados (Ordinary Angels)

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.