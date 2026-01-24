España

Embalses España sábado 24 de enero: reserva de agua subió 0,34 %

La reserva de agua en el país subió en un 0,34 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 57,20 % de su capacidad este sábado 24 de enero.

Esto implica que la retención de este recurso natural en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: sábado 24 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 32.056 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: 191 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.142 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,00 %.

Así están los embalses en España

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 57,20 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 50,92%.

Aragón: 59,48%.

Asturias: 55,48%.

C. Valenciana: 43,76%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,55%.

Cataluña: 78,87%.

Comunidad de Castilla y León: 54,20%.

Extremadura: 62,38%.

Galicia: 66,89%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 48,77%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticiasnarrativa

