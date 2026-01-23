España

Previsión meteorológica del tiempo en Sevilla para este 23 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este viernes 23 de enero en Sevilla.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Sevilla habrá un 84% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 14 centígrados y una mínima de 5°. La nubosidad será del 44% y por la noche habrá una probabilidad del 57% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

La mejor temporada para viajar a Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

SevillaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Las citologías, la prueba clave contra los síntomas silenciosos del cáncer de cuello uterino

El cáncer de cérvix puede detectarse con tiempo gracias a los programas de cribado

Las citologías, la prueba clave

Jessica Goicoechea debuta en televisión y sorprende en ‘El desafío’: “Que no llore en cada programa no significa que para mí haya sido más fácil”

La creadora de contenido, una de las más exitosas de nuestro país, confiesa a ‘Infobae’ que ha conseguido superar sus miedos en el programa de Antena 3

Jessica Goicoechea debuta en televisión

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

Este vecino de Granada intenta encontrar una solución habitacional con la promotora que se quedó con su casa por una deuda hipotecaria, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón. “Quiero una solución digna”

Siete hernias en el estómago,

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

El contrato se ha firmado esta semana por 25.000 euros por el periodo de un año. Las seis aeronaves del Escuadrón 402 son las encargadas de transportar a las altas personalidades del Estado

El Ejército del Aire repone

Sanidad oferta 280 plazas para psicólogos en la pública para 4.000 candidatos en plena crisis de salud mental

El PIR es la puerta de entrada de los psicólogos a la sanidad pública, pero solo ofrece 280 puestos para más de 4.000 candidatos

Sanidad oferta 280 plazas para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete hernias en el estómago,

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes españoles

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

ECONOMÍA

Ni letras ni depósitos: comprar

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions