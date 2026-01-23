Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su presencia en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de informar sobre los últimos accidentes ferroviarios y la situación del sistema de trenes en España.

La comparecencia incluirá un informe sobre la tragedia en Adamuz (Córdoba) ocurrida el pasado domingo, donde se registraron 45 muertos, así como detalles del accidente del tren de Rodalies en el que falleció un maquinista en prácticas.

Además, Sánchez abordará la postura del Gobierno en relación con los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado recientemente. Por el momento, no se ha fijado fecha para la comparecencia.

