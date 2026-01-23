España

Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios

El líder del Ejecutivo abordará la situación del sistema de trenes en España

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su presencia en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de informar sobre los últimos accidentes ferroviarios y la situación del sistema de trenes en España.

La comparecencia incluirá un informe sobre la tragedia en Adamuz (Córdoba) ocurrida el pasado domingo, donde se registraron 45 muertos, así como detalles del accidente del tren de Rodalies en el que falleció un maquinista en prácticas.

Además, Sánchez abordará la postura del Gobierno en relación con los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado recientemente. Por el momento, no se ha fijado fecha para la comparecencia.

*Con información de EFE y Europa Press. Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Política EspañaDescarrilamiento trenes AdamuzPedro SánchezGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El restaurante con mejores reseñas de Valencia: fue el primer estrella Michelin de la ciudad y sirve pescado recién traído de la lonja

TheFork ha señalado a RiFF, un local con décadas de vida que, además, cuenta en su vitrina con una estrella Michelin, como el restaurante mejor valorado por los comensales en la ciudad

El restaurante con mejores reseñas

Un estudio demuestra que el calor acelera el envejecimiento

La investigación de la Universidad de California del Sur (USC) apunta que el calor extremo hace que el cuerpo envejezca antes

Un estudio demuestra que el

Marie Chantal llora la muerte de Valentino, que diseñó el vestido de su boda con Pablo de Grecia: “Fue testigo de muchos capítulos de mi vida”

La aristócrata ha recordado a su amigo con una serie de fotografías y una carta pública en su cuenta de Instagram

Marie Chantal llora la muerte

Libros de Amazon España: estos son los títulos más vendidos este 23 de enero

Estos libros disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de España

Libros de Amazon España: estos

Las víctimas del accidente de Angrois califican de “terrible” la absolución del excargo de Adif: “No ha habido ni investigación ni justicia”

El accidente, sucedido hace más de 10 años, dejó 81 víctimas mortales y más de 140 heridos

Las víctimas del accidente de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo exige al Gobierno “respuestas”

Feijóo exige al Gobierno “respuestas” al accidente de Adamuz: “No más improvisaciones ni distracciones”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de presidentes autonómicos y altos cargos de la administración

200 kilos de cocaína, un lugarteniente del histórico ‘Narco de Wikipedia’ y 8 miembros de un clan albanés: así ha sido la operación ‘Monterrey’ en Vigo

Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado el maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Qué día se cobra la pensión de enero de 2026: fechas de pago de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander, Sabadell y otros bancos

La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions