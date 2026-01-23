Oliver Laxe en La Revuelta: “No hay nada más político que conmover un corazón

Oliver Laxe en La Revuelta (La Revuelta)

La presencia de Oliver Laxe en el programa La Revuelta coincidió con el anuncio de las dos nominaciones a los Premios Oscar para su película Sirat. El cineasta gallego celebró la noticia en el espacio televisivo, valorando la dificultad que supone para una producción española obtener tal reconocimiento. “Estamos muy contentos porque es muy difícil que te nominen. Venimos de ser películas que son difíciles de enseñar y estamos ahí, somos una de las cinco”, expresó en La Revuelta.

Durante su intervención, Laxe relató sus orígenes y la influencia familiar en su trayectoria. Nació en París en 1982, hijo de españoles que emigraron en busca de oportunidades. Sus padres se conocieron en el Bataclán y trabajaron como porteros en el distrito 16, donde nació el director. Asistió al colegio español Federico García Lorca y, tras ganar su padre un concurso de fotografía con una imagen tomada en Galicia, la familia regresó a España.

“Una foto que hizo mi padre, en la que salgo con mi hermano en un carro tirado por vacas, ganó un premio en París. Gracias a esa foto, volvimos a España porque le ofrecieron un trabajo”, contó en el programa. El regreso a Galicia marcó su desarrollo personal y artístico. Actualmente, Laxe vive en Los Ancares, “entre Asturias y León, pero en la parte de Lugo”, según explicó en La Revuelta. Esta conexión con sus raíces gallegas se refleja en su obra y en su modo de vida.

Detalles sobre su gran obra

Sobre Sirat, el director afirmó que la película “ha trascendido la categoría de me gusta o no me gusta”, y la definió como “un ceremonial” que provoca respuestas intensas. “Entiendo que hay gente a la que le moleste por hacerles sufrir. Pero incluso escuchándoles, noto que hemos hecho un buen trabajo porque hay algo ahí dentro que se ha movido”, señaló. El filme compite en los Oscar con la brasileña Un agente secreto, la noruega Valor sentimental, la tunecina La Voz de Hind y la iraní Un simple accidente.

Laxe valoró la competencia, destacando la presencia de la película iraní, ganadora en Cannes, y el enfoque de la noruega sobre la “herida intergeneracional”. Sobre la brasileña reconoció su calidad y bromeó sobre el peso del voto brasileño en la Academia. De La Voz de Hind, dijo que una película política es necesaria, pero “no hay nada más político que conmover un corazón”.

Oliver Laxe, director de 'Sirat'. (Europa Press)

En el apartado técnico, Sirat cuenta con un equipo de sonido íntegramente femenino, una novedad en la historia española en los Oscar. El rodaje incluyó una rave real de tres días en pleno desierto, lo que obligó a adaptar la producción a las condiciones del entorno. “Nos gusta adaptar el cine a la realidad”, subrayó en el programa.

Para Laxe, el proceso creativo ha significado más que cualquier reconocimiento. Considera los premios y nominaciones como “algo a mayores” y aseguró que lo que más disfrutó fue la realización y el trabajo en equipo. “Estoy calmado ante las nominaciones”, afirmó.

Las preguntas clásicas

La entrevista también mostró una faceta personal del realizador. Laxe reveló que dispone de “unos 50.000 euros” en el banco y que su patrimonio se reduce a la casa de su abuela, utilizada como sede de una asociación y espacio de ensayo, y que no la cambiaría por una superproducción. Entre otras confesiones, Laxe mencionó que su primer concierto fue de Los Suaves, que no soporta el regaliz y que se identifica con Joey de Friends, aunque no ve la serie con frecuencia.

Considera el orgullo el peor pecado capital y habló con humor sobre su situación sentimental durante la promoción de los Oscar: “He descubierto que las lentejas bajan el libido y tengo que empezar a comer lentejas. Con los Oscar estás como muy excitado mentalmente, hay mucha energía y está bien aguantar un poco. Son unos tres puntos”.