Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la energía eléctrica en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este sábado 24 de enero.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la luz

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 21.16 euros por megavatio hora para este sábado, según los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que el precio más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 42.94 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más bajo de la luz en España llegará a los 3.36 euros por megavatio hora.

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 24 de enero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 42.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 23.93 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 10.53 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.43 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.4 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.36 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.9 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.31 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.48 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 3.36 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.57 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.22 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.54 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 30.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 31.54 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 36.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.85 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.9 euros por megavatio hora.