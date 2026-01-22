España

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 2 de este 22 de enero del 2026

Con las loterías de Juegos Once, parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once de hoy, jueves 22 de enero del 2026, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

  • Fecha: jueves 22 de enero del 2026.
  • Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.
  • Combinación ganadora: 4, 7, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

Lista de premios

Pasos para aprender a jugar la Triplex de la Once. Crédito: Infobae México

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seis premios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

  • Premio mayor:

150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

  • Segundo lugar:

10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

  • Tercer lugar:

Dos euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

  • Cuarto lugar:

Dos euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

  • Quinto lugar:

Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

  • Sexto lugar:

Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

Como cada jueves, aquí están los afortunados del tercer sorteo

Super Once: estos son los

Triplex de la Once sorteo 1: resultados de hoy 22 enero del 2026

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo de las 10:00 horas. Tenemos los dígitos afortunados aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

Resultados del Super Once, Sorteo 2, jueves 22 de enero del 2026

Como diariamente, aquí están los números ganadores difundidos de manera oficial por Juegos Once

Resultados del Super Once, Sorteo

‘Sirat’ logra dos nominaciones a los Oscar: Oliver Laxe opta a mejor película internacional y mejor sonido

Tras su paso por los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, la carrera del gallego por Hollywood continúa con la ceremonia que se celebra el 15 de marzo

‘Sirat’ logra dos nominaciones a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hijo mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: no tuvo intentos de acercamiento “más allá del ‘Whatsapp’”

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

Triplex de la Once sorteo 1: resultados de hoy 22 enero del 2026

Resultados del Super Once, Sorteo 2, jueves 22 de enero del 2026

Estos son los ganadores del primer sorteo de Super Once del jueves 22 enero del 2026

Comprueba los resultados del último sorteo de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero del 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate