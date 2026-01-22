España

La Armada francesa realiza un abordaje con un helicóptero a una embarcación que transportaba 5.000 kilos de cocaína

La operación fue coordinada por el Alto Comisionado de la República en la Polinesia Francesa y se dio en el Pacífico

La Marina Nacional de Francia llevó a cabo la pasada semana una de las mayores operaciones antidroga en la región del Pacífico, interceptando un buque que transportaba 4,87 toneladas de cocaína en la zona marítima de la Polinesia Francesa. La actuación dejó una impactante imagen del abordaje al buque a través de un helicóptero.

La intervención se produjo el pasado viernes 16 de enero de 2026, cuando una embarcación militar francesa localizó y abordó un navío sospechoso que navegaba en tránsito por el Pacífico Sur. El registro permitió descubrir 96 fardos con la droga, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría cifras millonarias, según señala el comunicado.

La operación fue coordinada por el Alto Comisionado de la República en la Polinesia Francesa, que actúa como delegado del gobierno para la acción estatal en el mar. Para ello, se desplegaron recursos de las fuerzas armadas en la región (FAPF), la Gendarmería Nacional y la delegación local de la oficina antidrogas (OFAST).

Rutas del narcotráfico en el Pacífico

Según la información oficial, la carga interceptada procedía de América Central y tenía como destino final el Pacífico Suroeste. Las autoridades francesas subrayaron que el alijo incautado no estaba destinado a la propia Polinesia Francesa, sino que transitaba por esta zona, que se ha consolidado como uno de los ejes principales del tráfico internacional de drogas.

El Pacífico Sur representa actualmente una de las rutas de mayor actividad para el traslado de sustancias estupefacientes entre América y Oceanía, debido a la extensión de sus aguas y la dificultad de vigilancia permanente. La colaboración entre la Marina Nacional, la FAPF y los organismos de seguridad especializados permitió organizar un dispositivo de detección, persecución y abordaje que culminó con la incautación de la droga y la detención de la tripulación del buque.

Las autoridades continúan investigando la estructura de la red responsable del envío, en colaboración con agencias internacionales. Por el momento, no ha confirmado el número total de detenidos ni han señalado el tamaño de la red mafiosa o cuánto daño le han hecho. El aumento de la presencia de actividades de narcotráfico en la región ha dado lugar a una estrategia de refuerzo de la presencia naval francesa en el Pacífico.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El narcotráfico en el Pacífico impacta a países productores, de tránsito y destino, con rutas clave en las costas de Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica. El litoral pacífico colombiano facilita el envío de grandes cargamentos de cocaína, aprovechando la geografía y rutas marítimas. En 2026, la Armada de Colombia decomisó cerca de dos toneladas de cocaína, con apoyo internacional, afectando las finanzas del crimen organizado.

El Pacífico Sur y Centroamericano también sirve como ruta hacia Australia y Nueva Zelanda, donde la cocaína alcanza precios elevados. La Armada francesa ha interceptado casi cinco toneladas de droga destinadas a Australia, lo que demuestra el alcance global de estas redes. EEUU ha reforzado sus operaciones en este sentido, y Europa se suma a la persecución de una actividad que afecta al continente, pues recibe gran parte de la droga.

