La abuela de la niña que sobrevivió al accidente de Adamuz tras morir sus padres, su hermano y su primo: “Son responsables de unos asesinatos. Quiero justicia”

Abuelos de la niña superviviente del accidente de tren (Telecinco)

La indignación de los familiares de la única superviviente del accidente ferroviario de Adamuz ha estallado en público tras la tragedia que ha golpeado a la familia Zamorano Álvarez de Aljaraque (Huelva). Tanto el abuelo como la tía abuela de la niña de seis años que ha sobrevivido han acusado directamente al Gobierno de España, a quien responsabilizan de lo que consideran una negligencia que ha desencadenado la muerte de cuatro miembros de su familia.

La tía abuela de la menor, identificada como Nena, ha intervenido entre lágrimas en el programa ‘El tiempo justo’ de Telecinco, reclamando la dimisión del Ejecutivo y acusando a los políticos de ser “responsables de unos asesinatos”. Nena ha cuestionado la gestión de los recursos públicos, reprochando al Gobierno que “no invierte los impuestos de los españoles donde debe”.

Ha lanzado un mensaje de reproche: “¿No se os cae la cara de vergüenza?”, instando a los responsables gubernamentales a dejar de mentir. “Hemos perdido cuatro familiares de nuestra familia, dejando una niña pequeña con seis añitos”, ha declarado la mujer, quien sostiene que lo ocurrido no puede consentirse y que debe hacerse justicia para evitar que otros sufran circunstancias similares.

Crítica a los dirigentes

La tía abuela ha elevado el tono de sus recriminaciones, subrayando que los dirigentes “no hacen nada por mejorar el pueblo” y “no ayudan a los españoles”. Ha reiterado que los responsables “son responsables de unos asesinatos”, pidiendo la colaboración de “todos los ciudadanos, a todos los españoles, para que se vaya este grupo del Gobierno”.

Ha insistido en solicitar justicia y apoyo para proteger a la pequeña y evitar que otras familias atraviesen la misma situación: “Eso no se puede consentir, que eso es lo más grande de la vida. Mi niña no va a estar sola porque somos una familia muy grande y vamos a luchar por la niña”.

Cristina Álvares, Pepe y Félix fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (@luuciamb12)

Por su parte, el abuelo de la superviviente ha responsabilizado al Gobierno de la muerte de sus hijos, afirmando que “no han muerto en un accidente, a mis hijos los han asesinado”. El abuelo ha achacado estas muertes a la “falta de mantenimiento” de las infraestructuras ferroviarias, reclamando que el Estado invierta adecuadamente los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y subrayando la importancia de “mantener las infraestructuras, que en los trenes se monta mucha gente todos los días”. Ha recalcado: “¿No ven que están matando a la población?” y ha advertido que esta gestión política “está tirando este país a la ruina”.

Decepción ante la falta de explicaciones

Las quejas de los familiares también se han dirigido al ámbito institucional tras la visita del rey Felipe VI. El abuelo, identificado como Juan, ha manifestado que, aunque inicialmente la noticia del pésame del monarca le resultó positiva por el respeto que le infunde su figura, terminó decepcionado por la actitud mostrada durante el encuentro, considerando que “el señor rey tuvo un acto de cobardía, se fue sin dar explicación”, lo que ha generado una sensación añadida de frustración en pleno duelo familiar.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El sentir y los reproches de la familia han quedado recogidos de forma completa, reclamando justicia y asumiendo el compromiso de proteger y cuidar a la única superviviente: “No le va a faltar de nada, pero yo quiero justicia. Justicia, Dios mío, para que nadie vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros”, ha insistido la tía abuela de la menor en su aparición en televisión.