España

La abuela de la niña que sobrevivió al accidente de Adamuz tras morir sus padres, su hermano y su primo: “Son responsables de unos asesinatos. Quiero justicia”

Los familiares acusan al Gobierno de negligencia y critican la falta de inversión en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias tras la tragedia

Guardar
Abuelos de la niña superviviente
Abuelos de la niña superviviente del accidente de tren (Telecinco)

La indignación de los familiares de la única superviviente del accidente ferroviario de Adamuz ha estallado en público tras la tragedia que ha golpeado a la familia Zamorano Álvarez de Aljaraque (Huelva). Tanto el abuelo como la tía abuela de la niña de seis años que ha sobrevivido han acusado directamente al Gobierno de España, a quien responsabilizan de lo que consideran una negligencia que ha desencadenado la muerte de cuatro miembros de su familia.

La tía abuela de la menor, identificada como Nena, ha intervenido entre lágrimas en el programa ‘El tiempo justo’ de Telecinco, reclamando la dimisión del Ejecutivo y acusando a los políticos de ser “responsables de unos asesinatos”. Nena ha cuestionado la gestión de los recursos públicos, reprochando al Gobierno que “no invierte los impuestos de los españoles donde debe”.

Ha lanzado un mensaje de reproche: “¿No se os cae la cara de vergüenza?”, instando a los responsables gubernamentales a dejar de mentir. “Hemos perdido cuatro familiares de nuestra familia, dejando una niña pequeña con seis añitos”, ha declarado la mujer, quien sostiene que lo ocurrido no puede consentirse y que debe hacerse justicia para evitar que otros sufran circunstancias similares.

Crítica a los dirigentes

La tía abuela ha elevado el tono de sus recriminaciones, subrayando que los dirigentes “no hacen nada por mejorar el pueblo” y “no ayudan a los españoles”. Ha reiterado que los responsables “son responsables de unos asesinatos”, pidiendo la colaboración de “todos los ciudadanos, a todos los españoles, para que se vaya este grupo del Gobierno”.

Ha insistido en solicitar justicia y apoyo para proteger a la pequeña y evitar que otras familias atraviesen la misma situación: “Eso no se puede consentir, que eso es lo más grande de la vida. Mi niña no va a estar sola porque somos una familia muy grande y vamos a luchar por la niña”.

Cristina Álvares, Pepe y Félix
Cristina Álvares, Pepe y Félix fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (@luuciamb12)

Por su parte, el abuelo de la superviviente ha responsabilizado al Gobierno de la muerte de sus hijos, afirmando que “no han muerto en un accidente, a mis hijos los han asesinado”. El abuelo ha achacado estas muertes a la “falta de mantenimiento” de las infraestructuras ferroviarias, reclamando que el Estado invierta adecuadamente los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y subrayando la importancia de “mantener las infraestructuras, que en los trenes se monta mucha gente todos los días”. Ha recalcado: “¿No ven que están matando a la población?” y ha advertido que esta gestión política “está tirando este país a la ruina”.

Decepción ante la falta de explicaciones

Las quejas de los familiares también se han dirigido al ámbito institucional tras la visita del rey Felipe VI. El abuelo, identificado como Juan, ha manifestado que, aunque inicialmente la noticia del pésame del monarca le resultó positiva por el respeto que le infunde su figura, terminó decepcionado por la actitud mostrada durante el encuentro, considerando que “el señor rey tuvo un acto de cobardía, se fue sin dar explicación”, lo que ha generado una sensación añadida de frustración en pleno duelo familiar.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El sentir y los reproches de la familia han quedado recogidos de forma completa, reclamando justicia y asumiendo el compromiso de proteger y cuidar a la única superviviente: “No le va a faltar de nada, pero yo quiero justicia. Justicia, Dios mío, para que nadie vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros”, ha insistido la tía abuela de la menor en su aparición en televisión.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzSucesos EspañaRenfeIryoTrenesTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Primitiva: ganadores del jueves 22 de enero de 2026

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de la Primitiva: ganadores

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del jueves 22 de enero de 2026

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Cupón Diario de la Once:

Autoridades españolas advierten de alimento contaminado

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

Autoridades españolas advierten de alimento

Alerta roja de la AEMET en Galicia: el temporal Ingrid desata vientos de casi 150 km/h y obliga a suspender clases, vuelos y restringir el tráfico

El fuerte oleaje y la bajada brusca de temperaturas mantienen en vilo a municipios costeros y de montaña, con acumulaciones de nieve y avisos en numerosos puntos de la región

Alerta roja de la AEMET

Resultado Bonoloto hoy jueves 22 de enero de 2026: comprobar números ganadores del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultado Bonoloto hoy jueves 22
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions