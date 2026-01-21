España

Las revistas del corazón esta semana: el papel de la princesa Leonor en el momento más duro de su abuela, la reina Sofía

Este miércoles, 21 de enero, también es protagonista del kiosco el supuesto hijo secreto de Julio Iglesias, que apunta a cómo será el futuro de las extrabajadoras de su padre

Guardar
Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del 21 de enero de 2026.

La tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo protagoniza el quiosco de este miércoles, que se tiñe de negro como pocas veces. El dolor y la tristeza por las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba se suma al de la familia real por el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, marcando las portadas de las principales revistas del corazón, aunque también dejan espacio para noticias más amables.

‘¡HOLA!’

Portada de 'HOLA' del 21
Portada de 'HOLA' del 21 de enero de 2026.

La revista ¡Hola! dedica su portada a la familia real durante el funeral de la princesa griega. En la imagen principal puede verse a los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, arropando a la reina Sofía, profundamente afectada por la pérdida de su hermana, considerada su mayor confidente. Justo debajo, los monarcas aparecen atendiendo a los medios tras el accidente de tren en Córdoba, momento en el que anunciaron su regreso inmediato a España, algo que finalmente se produjo pocas horas después.

En otro orden de cosas, ¡Hola! recoge las declaraciones de Julio Iglesias, quien rompe su silencio para defenderse de las acusaciones de supuesto acoso sexual. “Son absolutamente falsas”, afirma el cantante. La publicación también da voz a Claudia Stilianopoulos, que habla por primera vez de su ruptura con Ernesto de Hannover, y cierra con una nota positiva gracias a unas imágenes de Sara Carbonero en las que se la ve sonriente tras su proceso de recuperación.

‘Diez Minutos’

Portada de 'Diez Minutos' del
Portada de 'Diez Minutos' del 21 de enero de 2026.

Por su parte, Diez Minutos cede el protagonismo a la reina Sofía, que en uno de los fines de semana más duros de su vida ha estado acompañada en todo momento por la princesa Leonor, subrayando su papel como heredera al trono.

Julio Iglesias vuelve a aparecer en esta cabecera, que apuesta por un amplio reportaje sobre las acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte de dos exempleadas. Además, el actor Can Yaman reaparece tras su supuesta detención en Turquía, una información que él mismo niega asegurando que “no tengo nada que ocultar”.

‘Lecturas’

Portada de 'Lecturas' del 21
Portada de 'Lecturas' del 21 de enero de 2026.

La revista Lecturas centra su portada en Javier Santos, quien se presenta como supuesto hijo de Julio Iglesias y concede una exclusiva en la que lanza duras advertencias. “Esas chicas van a sufrir mucho”, afirma en referencia a las jóvenes que han acusado al cantante, añadiendo que “sé cómo actúa mi padre y sus secuaces”.

La publicación también recoge imágenes de la reina Sofía y la princesa Leonor durante el entierro de Irene de Grecia, celebrado este lunes en el cementerio de Tatoi. La tragedia ferroviaria de Córdoba ocupa igualmente un lugar destacado en sus páginas. Como contrapunto, Lecturas anuncia una noticia feliz: la boda secreta de Imanol Arias a los 69 años.

‘Semana’

Portada de 'Semana' del 21
Portada de 'Semana' del 21 de enero de 2026.

Por último, Semana apuesta por una entrevista a Roberto Leal junto a su madre, con motivo de su regreso conjunto a la televisión en un nuevo proyecto. El presentador confiesa que trabajar a su lado le ha permitido conocerla mejor, especialmente tras uno de los momentos más difíciles de su vida familiar: “Descubrí que era una mujer valiente cuando enfermó mi padre”.

La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

La revista también recoge el dolor de la familia real en el entierro de Irene de Grecia, con especial atención a la reina Sofía, y destaca en portada el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en el que han fallecido al menos 41 personas.

Temas Relacionados

Revistas del CorazónReina SofíaJulio IglesiasIrene de GreciaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y una titulación de un Máster virtual

La solicitante entregó también un informe sobre su apellido, pero el tribunal considera que no establecía la genealogía concreta

La Justicia rechaza la nacionalidad

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El descarrilamiento ocurrido el domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía ha provocado la muerte de, al menos, 42 personas

Última hora de los accidentes

El polémico testamento de Irene de Grecia: Irene Urdangarin es la gran beneficiada mientras deja fuera a la princesa Leonor y a la infanta Sofía

La hermana de la reina Sofía fue enterrada este lunes, 19 de enero, en el cementerio real de Tatoi

El polémico testamento de Irene

Óscar Casas confiesa en ‘El Hormiguero’ lo que menos le gusta de su relación con Ana Mena: “No puedo estar cerca”

El hermano de Mario Casas y su pareja han visitado el espacio presentado por Pablo Motos para promocionar la película que protagonizan, ‘Ídolos’

Óscar Casas confiesa en ‘El

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Los precios de las gasolinas dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco