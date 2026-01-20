España

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación triunfante del sorteo de las 17:00 horas

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este martes 20 de enero del 2026, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

  • Fecha: martes 20 de enero del 2026.
  • Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.
  • Combinación ganadora: 02 06 08 13 18 19 22 23 27 32 34 40 41 45 50 56 62 65 75 76.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

Lo millonarios premios de Super Once

La "Guía de Premios Super Once". (Podcast generado con IA)

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Una profesora le dice a una alumna que “no llegará a nada” y que hiciera “una FP”: años después una compañera le contesta de diez

Más del 80% del profesorado percibe un aumento de agresiones verbales y físicas, según una encuesta

Una profesora le dice a

Se suspende la búsqueda del hombre de 60 años desaparecido en Palau-Sator (Girona) por las condiciones inseguras de la riera

El incidente fue reportado a las 7:35 horas de la mañana al teléfono de emergencias 112 de Cataluña

Se suspende la búsqueda del

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

El hombre viajaba solo en el tren Alvia que circulaba de Huelva a Madrid y, de acuerdo con el testimonio de su cuñada, se encontraba “supuestamente en el vagón 2″ en el momento del siniestro

Un boliviano que vive en

Top de las mejores películas de Google en España

Con estas historias, Google busca seguir gustando a los usuarios

Top de las mejores películas

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un boliviano que vive en

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

Diego Moreno, corredor de seguros: “Ya tenemos la primera estafa de la baliza v16 relacionada con los seguros”

Esta es la mejor y la peor comunidad autónoma para heredar, según un abogado

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés